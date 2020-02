NBA Top 10 du jour : les années passent, et Russell Westbrook est toujours le même animal

Une nuit de plus dans le grand livre de l’histoire NBA, et certains ont évidemment profité de l’occasion pour faire le spectacle. Que s’est-il passé de plus fou cette nuit ? Qui est allé le plus haut ? C’est ici que ça se passe, et on vous laisse aller à la salle pour tenter de reproduire ce que vous allez voir ci-dessous. Let’s go.

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle formule, et cette année TrashTalk profitera du Top 10 pour vous informer chaque matin de tout ce qu’il faut savoir pour faire le malin à la machine à café. A vot’ service ma bonne dame, ça nous fait plaisir.

Ça s’est passé un 1er février

1967 : naissance de la NBA, tout simplement. A la maternité quoi.

1984 : Bernard King marque 50 points pour la deuxième fois en 24h. L’homme pressé.

1984 : la NBA a un nouveau comish, son nom est David Stern.

1995 : John Stockton devient le meilleur passeur de l’histoire. Spolier, c’est pas prêt de changer.

C’était il y a un an pile poil

Ils sont nés un 1er février

1970 : Malik Sealy

1974 : Walter McCarthy

1977 : Robert Traylor

1983 : Kevin Martin

On notera également que c’est aujourd’hui la fête des Ella ainsi quе dеs Ellénitа et des Viridiana. Pas envie de juger mais ça fait quand même très blase d’eau pétillante tout ça.