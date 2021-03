Récap de la nuit NBA : scores, stats, perfs, café, et le Heat qui fait tranquillement chauffer le moteur

C’est le cadeau spécial 2020-21, chaque matin vous pourrez déguster le récap de la nuit écoulée, pour ceux qui n’ont pas pu se lever, pour ceux qui auraient la flemme de lire les récaps, ou tout simplement pour ceux qui aiment aller à l’essentiel. Cette nuit en NBA ? Les doigts qui se croisent en Pennsylvanie, Nikola Jokic qui sauve les miches des Nuggets, Kevin Love qui a rejoué au basket, le Heat qui préchauffe, les Rockets qui creusent toujours plus profond et Kyle Kuzma qui se prend pour le leader des Lakers.

Wizards-Sixers : 101-127

Grizzlies-Nuggets : 102-103

Pelicans-Cavs : 116-82

Bulls-Heat : 90-101

Spurs-Magic : 104-77

Jazz-Rockets : 114-99

Lakers-Pacers : 105-100

20h : Thunder-Knicks

1h : Nets-Pistons

1h : Hornets-Raptors

1h : Wizards-Bucks

1h30 : Hawks-Kings

2h : Wolves-Blazers

4h : Nuggets-Mavs

4h : Suns-Pacers

Voilà pour votre récap de la nuit, sept matchs et six heures de NBA et deux matchs condensés dans un papier que tu pourras lire avec ton café et tes croissants avant d’aller au boulot, petit veinard que tu es. Sur ce, il est l’heure d’aller récupérer un peu de sommeil, c’est maintenant ou jamais.