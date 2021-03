NBA Top 10 du jour : si Ja Morant commence à planter des shoots du logo, ça va vite devenir injouable pour la concurrence

Vous l’attendez chaque matin pour démarrer la journée du bon pied, et sans doute encore plus après plusieurs jours de pause, alors le voici sans plus attendre : le NBA Top 10 de la nuit, avec au menu aujourd’hui du Ja Morant from wayyy downtown, du caviar signé Jamal Murray et du Joel Embiid en mode rouleau compresseur.

#10 : Wendell Carter Jr. a rencontré Chris Silva cette nuit. Disons que ça ne s’est pas très bien passé pour le premier.

#9 : la défense des Wizards, c’est un peu une autoroute. Le genre d’autoroute où Matisse Thybulle peut arriver à 100 à l’heure pour dunker à une main.

#8 : Justise Winslow a été absent pendant très longtemps. Du coup, il fait en sorte qu’on remarque son retour.

#7 : les Pelicans ont retrouvé un peu de dignité cette nuit, et Jaxson Hayes en a profité pour s’incruster dans le Top 10.

#6 : Kenyon Martin a un fils. Il se nomme Kenyon Martin Jr., et il monte également très haut. N’est-ce pas Rudy ?

#5 : si Ja Morant commence à planter des tirs du logo, on va vite remballer hein.

#4 : quand Keldon Johnson attaque le panier, il n’est pas du genre à faire semblant.

#3 : Jamal Murray a reconstruit le FedExForum avait toutes ses briques cette nuit, mais il a quand même lâché un magnifique caviar vers son copain Nikola Jokic.

#2 : Kevin Porter Jr. est de retour chez les grands, et il fait déjà des trucs assez fous avec un ballon de basket dans les mains.

#1 : avant que Joel Embiid se fasse bobo au genou, il a mangé la raquette des Wizards. Violent !

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? À très vite.