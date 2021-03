LeBron James ne pense pas que les Lakers aient besoin de renfort : « Au complet, on peut rivaliser avec n’importe qui »

Alors que la trade deadline approche lentement mais sûrement, les rumeurs commencent à s’accumuler et comme souvent, les Lakers ne sont pas très loin dans les discussions. Cependant, pour LeBron James, le champion en titre n’a pas forcément besoin de pièces supplémentaires pour défendre la bagouze gagnée dans la bubulle de Mickey.

Avec un bilan de 24 victoires pour 13 défaites et une troisième place à l’Ouest, la première partie de saison des Lakers fut bonne (meilleure défense à l’efficacité) mais sans plus (seulement 17e à l’efficacité offensive). Enchaînant d’abord les victoires sans trop forcer mais aussi sans trop convaincre, les champions en titre ont ensuite connu un petit passage à vide avec la blessure d’Anthony Davis, absent depuis mi-février et un match sur le parquet des Nuggets. Défaits ce soir-là à Denver, les Lakers ont laissé filer six des neuf prochaines rencontres, avec d’autres petits bobos / protocole COVID en prime. Au milieu de cette mauvaise dynamique, il y a eu notamment une série de quatre défaites consécutives – une première depuis décembre 2019 – dont un blowout assez violent à Utah, chez le leader de l’Ouest. Le meneur titulaire Dennis Schroder faisait également partie des absents à ce moment-là, ce qui peut aussi expliquer des choses. Mais dans le même temps, cela a fait naître quelques questions sur les besoins de la franchise de Los Angeles dans sa quête du back-to-back. Dans cette situation, LeBron James est sans doute mieux placé que n’importe qui pour juger des capacités de son équipe, lui qui a repris son abonnement pour les Finales NBA la saison dernière et qui est aujourd’hui à la recherche de sa cinquième bague. Le King, rechargé après la trêve du All-Star Break, s’est exprimé sur le sujet hier à l’entraînement.

« Je ne suis pas dans cet état d’esprit où je me demande ce que nous devons faire avec l’effectif. Ce que nous devons faire, c’est mieux jouer avec le groupe que nous avons. Je crois en chaque joueur qui se trouve dans le vestiaire et qui met le pied sur le parquet. […] J’adore notre effectif. Bien évidemment, nous avons eu quelques blessures, dont AD, mais quand nous sommes au complet, on peut rivaliser avec n’importe qui dans le monde. »

Pour LeBron, les Lakers ont tout ce qu’il faut et c’est maintenant à eux de mettre la vitesse supérieure avec les pièces à disposition. Cela ne veut pas dire que la franchise californienne ne peut pas se positionner pour renforcer son roster (P.J. Tucker, Andre Drummond ou encore LaMarcus Aldridge sont sur le marché), mais l’essentiel est ailleurs. James l’a dit, c’est « go time », et ça veut dire ce que ça veut dire. Ratant seulement un match lors de la première partie de saison alors que les Lakers ont connu une trêve historiquement courte (seulement 71 jours), le Roi veut continuer de donner le ton pour son équipe afin qu’elle monte véritablement en puissance à l’approche des Playoffs. Et à ce moment-là, les Lakers espèrent forcément être à leur top niveau, avec une infirmerie vide. Pour l’instant, Anthony Davis n’est pas encore prêt à revenir. Cependant, son retour se rapproche vraiment. D’après Dave McMenamin d’ESPN, AD ne foulera pas le parquet du Staples Center ce vendredi face aux Pacers mais sera réévalué sur place, ce qui semble plutôt positif. Si on sait que les Lakers ne prendront aucun risque avec lui, surtout qu’on parle du tendon d’Achille et d’un joueur assez fragile qui vient de prolonger pour cinq ans et 190 millions de dollars, on peut éventuellement s’attendre à le revoir au cours de la deuxième quinzaine de mars, probablement plus vers la fin du mois.

Une fois Anthony Davis de retour, les Lakers pourront tenter de retrouver leur rythme de croisière et ainsi leur meilleur niveau afin d’être au taquet pour les Playoffs. Et comme dit LeBron, au complet, les champions en titre seront difficiles à aller chercher.

Source texte : chaîne YouTube des Los Angeles Lakers