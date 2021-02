LeBron James cuisine le Thunder sauce triple-double : Shai Gilgeous-Alexander a bien failli résister, mais ploie finalement le genou

Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt mais paradoxalement, ce match appartient à ceux qui se couchent tard. Dans ce cas, doit-on comprendre que ce Lakers – Thunder n’appartient pas à la vision que l’on se fait du monde ? Auquel cas c’est peu probable, puisque si un match de basket avec LeBron James – roi des Andals et des Premiers Hommes – n’est pas considéré comme un élément à part entière de notre monde, alors le résonnement considéré ne tient pas debout. Il est tard, et nous non plus on ne tient plus debout, donc récap.

Ils m’entraînent au bout de la nuit (kissa kissa), les démons de minuit. Ils m’entraînent jusqu’à l’insomnie (kissa kissa), les fantômes de l’ennui. Allez, on prend place, les Lakers furent les démons de minuit même si le Thunder – dans son jeu – n’a pas proposé une once d’ennui. Quels enjeux pour cette rencontre ? Eh bien, rien qui sort d’un contexte de saison régulière avec cette équipe de Los Angeles qui reste sur quatre victoires consécutives. Sa dernière défaite en date ? Contre Detroit, les Detroit Pistons. À cette heure-ci, rien que le nom de la franchise nous fait rire. On en profite pour en placer une sur Gross-Matos, un joueur de football américain. Là n’est pas le sujet, on s’égare. Allez – sans transition – les douze premières minutes tournent à l’avantage du Thunder avec notamment, cette belle adresse de Darius Bazley (qui ne durera pas). Mark Daigneault n’est pas l’adjoint à la mairie de Châteauroux mais bien le coach du Thunder, et le bonhomme en costard devient littéralement fou quand son prospect de 20 balais rentre ses tirs. « C’est bien Darius, Bazley tous mon grand ! », et une première faute technique à destination du velleda de l’Oklahoma. M’enfin, Shai Gilgeous-Alexander inscrit ses premiers points de la soirée, puis c’est toute la machine du Thunder qui se met en route : Al Horford cuisine, Hamidou Diallo saute et Darius Miller fait des passes. Dit comme ça on dirait pas mais ça jouait vraiment bien, promis. Bis repetita dans le deuxième quart-temps, sauf que tout ne se passe pas pareil. Oui, donc pas bis repetita en fait. Les Lakers se mettent en route et sous l’impulsion d’un Montrezl Harrell en slip de mammouth, LeBron et ses potes défont l’écart (Thunder 60 – 56 Lakers).

Bron in the middle of the storm ⛈ (📺: @SpectrumSN) pic.twitter.com/TpLRrlTbws — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 9, 2021

Ce troisième quart-temps n’est pas terrible, donc à la place on vous met celui entre les minimes France de Caen Calvados (à quoi sert le « Calvados » ?) et ceux de Cholet Basket, juste ici. Le sept rouge est en feu, on est d’accord ? Bref, on arrive donc au quatrième quart-temps de ce Lakers – Thunder et Montrezl Harrell continue son chantier : du hook à foison et une distribution gratuite de coudes dans les gencives. De son côté, Shai Gilgeous-Alexander est intouchable et insolent de réussite. Le meneur de l’Oklahoma maintient son équipe en vie dans cette rencontre quand autour de lui c’est plutôt la grosse pandémie : Al Horford ne rentre plus un tir et Luguentz Dort voit double. De son côté, Justin Jackson retourne sur le banc après un bon passage sur le parquet (14 points). L’aura-t-on oublié dans quelques heures ? Probablement. En attendant, les Lakers mènent de trois points à cinq secondes du terme et c’est l’intenable Shai Gilgeous-Alexander qui – une fois de plus – sauve son équipe. Bim, la faute à 3-points provoquée sur ce gros benêt de Caldwell-Pope, et les trois lancers-francs à venir. Un, dos, tres : tout est dedans comme Batum contre l’Esp… tout est dedans. S’ensuit donc une prolongation que l’on va vous épargner, durant laquelle Dennis Schröder est bon et Darius Bazley est nul (en gros). Lakers win. Hop, LeBron James pique-nique-douille c’est triple-double et le King lâche 28 points, 14 rebonds, 12 assists, 2 interceptions et 2 contres à 50% au tir dont… à 50% au tir. Théo Maledon étant absent à cause du protocole sanitaire, c’est Shai Gilgeous-Alexander qui s’est occupé de noircir la feuille de match avec 29 points, 7 rebonds, 10 assists et un contre à 40% au tir dont 50% de loin. Enfin, le Thunder tombe à la quatorzième place de sa conférence et va proposer – au culot – à Cade Cunningham de jouer le prochain match avec eux.

The King is unreal 👑 RTs = Votes #NBAAllStar pic.twitter.com/vR24W5ZXmw — Los Angeles Lakers (@Lakers) February 9, 2021

Olala, qu’il est fort ce super LeBron, le King du basketball dis-donc ! Eh, tu savais que ce mec était un cyborg haha, non je rigole c’est bon, mais c’est qu’il est trop fort. Ouai les vieux disent que Michael Jordan est meilleur, mais ils sont vieux haha. Allez, à la prochaine.