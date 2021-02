Les Bucks ont roulé sur les Nuggets : cinquième victoire de suite, et on peut officiellement dire que Milwaukee est de retour

Dans le match immanquable de cette première nuit de la semaine, les Bucks sont donc venus à bout des Nuggets après une deuxième mi-temps en mode rouleau compresseur. Et Giannis Antetokounmpo mais surtout Khris Middleton ont rappelé qu’il faudra encore compter sur les Daims cette année.

Un duel Giannis Antetokounmpo contre Nikola Jokic, c’est un peu pour ce genre de choses qu’on regarde la National Basketball League. Et le moins que l’on puisse dire c’est que les deux superstars ont répondu présent. Nikola Jokic a de nouveau sorti une ligne des stats dignes des plus grands avec 35 points à 13/26 au tir, 12 rebonds, 6 passes et… 0 turnover, aussi propre qu’une pub pour Sanytol et une nouvelle performance à trois lettres pour le Serbe face à la huitième meilleure défense de la Ligue, même si ses treize pions du dernier quart auront surtout servi aux Nuggets d’y croire de manière un peu utopique. Car en face cette nuit, il y avait le double MVP en titre et le Grec ne s’est pas dégonflé face à la domination du Joker. Giannis finit avec 30 points à 11/23, 9 rebonds, 3 contres, et même un 6/8 de la ligne des lancers, alleluia. Une nouvelle sortie plus que solide pour le Greek Freak qui a rappelé à Jokic que ce ne sont pas trois semaines de haute volée qui vont effacer le travail et le niveau affiché par Giannis ces trois dernières saisons.

Le match ? Il va démarrer très fort puisque les défenses vont rester au vestiaire pour le premier quart : 79 points marqués, 42-37 Nuggets, le match part sur des bases offensives dingues, normal quand on sait que Milwaukee est la meilleure attaque de la Ligue est que Denver est la cinquième. Mais les Bucks ne sont pas – également – l’une des meilleures défenses depuis deux saisons pour rien. Les hommes de Mike Budenholzer vont resserrer tout ça, n’encaissant que 20 points dans le second quart, dont 7 points de ce diable de Will Barton qui rentre au vestiaire à la mi-temps avec… 20 points au compteur. Hashtag All-Star, non on déconne.

On retrouve après la mi-temps la même efficacité défensive chez les Bucks sauf que l’attaque va se mettre en route. Giannis va inscrire 11 des 13 derniers points de Milwaukee sur le troisième quart et à l’entame du dernier acte, les hommes de Mike Budenholzer ont pris le contrôle du match avec une avance de cinq points. C’est alors au tour de Khris Middleton de tuer la rencontre. 9 de ses 29 puntos sont inscrits dans le dernier quart et les Bucks vont tranquillement aller sécuriser la win. Un run 14-5 pour ouvrir le quart temps et les Daims sont très vite devant de 12 points. Les Nuggets ne reviendront jamais, incapables de stopper le rouleau compresseur du Wisconsin Après avoir inscrit 42 points lors des 12 premières minutes du match, Denver n’en marquera que 50 en deuxième mi-temps. Une victoire coup de poing pour les Bucks, la cinquième de suite, des Bucks qui sont en train de monter en puissance petit à petit dans la saison. Après avoir passé +28, +20, +18, +25 aux Blazers, Pacers et aux Cavaliers x2, Milwaukee enchaîne donc sur des Nuggets censés poser une menace plus sérieuse que les équipes citées ci-dessus. Mais voilà, les Daims sont dans une forme olympique, une forme qui rappelle des mauvais souvenirs aux équipes de saison régulière ces deux dernières années. Les Bucks semblent avoir trouvé leur rythme mais retrouvent également les hauteurs de l’Est puisqu’ils reviennent ainsi à une victoire des 76ers. On retrouve cette efficacité des deux côtés du terrain qui a fait la grandeur de Milwaukee ces deux dernières saisons et cette deuxième mi-temps face aux Nuggets en est l’exemple parfait : jamais les hommes de Michael Malone n’ont eu l’air en mesure de revenir et on a senti que malgré les changements tactiques, peu ont eu de conséquences sur le plan de jeu de Budenholzer. Fini le petit temps d’adaptation de ces Bucks version 2021 qui ont, mine de rien, du composer avec pas mal de changements dans l’effectif avec les arrivées de Jrue Holiday, Torrey Craig, Bobby Portis et Bryan Forbes entre autres. Avec 15 points à 6/9 au tir, l’ancien Spurs a par exemple l’air d’avoir enfin trouvé ses marques et la confiance de son coach après des débuts compliqués, et c’est le cas de la plupart des recrues qui sont en train de se faire à cette rigueur que le coaching staff impose à ses joueurs : ici il faut travailler aussi dur en attaque qu’en défense, et les résultats montrent que le travail effectué ces dernières semaines est en train de payer.

Khris Middleton is insane this season. 20.8 PPG

6.1 RPG

6.0 APG (career-high) 52.1 FG% (career-high)

44.8 3P% (career-high)

93.8 FT% (career-high) He’s on pace to be the first player to average 20/6/6 on 50/40/90% shooting in a season since Larry Bird. pic.twitter.com/XP7sDDxprJ — StatMuse (@statmuse) February 9, 2021

Khris Middleton is an #NBAAllStar: 29 PTS | 12 AST | 8 REB | 3 STL pic.twitter.com/YLAnKsBJnG — Milwaukee Bucks (@Bucks) February 9, 2021

Nuggets ou pas, les Bucks continuent leur série de victoires après une performance de haute volée. Prochain rendez vous les Suns mais surtout le Jazz ce vendredi, la meilleure équipe de la Ligue, qui eux aussi doivent être impatient de se tester face à l’équipe du moment en NBA.