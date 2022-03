Les enjeux de la fin de saison régulière : 30 articles grattés sur mesure pour chacune des franchises, le sprint final est lancé

Une trentaine de jours, voilà ce qui nous sépare aujourd’hui de la fin de la saison régulière 2021-22. A un mois et demi des Playoffs – ou de la Lottery – chaque franchise a fourbi ses armes lors de la trade deadline du 10 février dernier, puis elle a profité dernièrement d’une semaine de All-Star Break pour se poser les quelques questions essentielles à une fin de régulière dans les clous. Les objectifs ne sont pas les mêmes partout, évidemment, mais on s’est nous aussi posé rapidement sur les thématiques principales des six semaines qui nous attendent, en sélectionnant pour chaque franchise trois petites questions, trois idées à développer.

Un doux soir de février, au lendemain du All-Star Game, l’un de nos rédacteurs s’est lancé dans un pari fou. Les joueurs ayant besoin de repos après ce week-end festif passé dans l’Ohio, la NBA, comme chaque année, leur autorise trois nuits sans matchs. « Tiens, si j’écrivais un papier sur les enjeux de la fin de saison régulière des Warriors ? ». En voilà une chouette idée. Rien de tel pour remplir une soirée annoncée blanche. Une heure de gratte plus tard, le papier est en ligne. « Bon, je vais quand même faire celui des Suns, histoire de ne pas faire le focus uniquement sur l’équipe bankable ». Une nouvelle heure de gratte plus tard, cela fait deux papiers à zéro pour la Conférence Ouest. « Bon, je vais faire les Bucks et le Heat, pour équilibrer ». Deux heures de gratte plus tard, il est minuit passé. Vint alors une énième réflexion à l’esprit d’un rédacteur aussi borné que cerné. « Et les fans des Rockets ? Et les fans de Detroit ? On ne leur propose rien ? C’est donc ça un média NBA, ne traiter que de la réussite ? ». Quarante-douze heures de gratte plus tard, les 30 papiers sont tirés. Toute la communauté peut les dévorer, et notre rédacteur, filer se reposer.

Les enjeux de la Conférence Ouest