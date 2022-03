James Harden retrouve les Nets cette nuit à 1h30 : immanquable, inratable, bouillant, bref c’est à 1h30

Un mois jour pour jour après son trade à Philadelphie, James Harden s’apprête à défier pour la première fois ses anciens camarades de Brooklyn. Une rencontre qui sent drôlement le souffre.

Si un fan NBA doit entourer un match sur son agenda cette semaine, c’est forcément celui-ci. Philadelphie-Brooklyn, le choc que tout le monde attend depuis la trade deadline. Comment pourrait-il en être autrement depuis cet échange XXL qui a envoyé James Harden chez les Sixers contre Ben Simmons (et Seth Curry, Andre Drummond) ? L’Australien, justement, devrait bien être présent ce soir au Wells Fargo Center mais inutile d’espérer le voir avec un short, Benny le kangourou est là pour soutenir ses nouveaux coéquipiers. Il se murmure même qu’il espère profiter de l’accueil hostile des fans pour booster le dossier juridique qu’il compte déposer prochainement. Objectif : récupérer les 20 millions perdus en amendes du côté de Philly. Simmons en civil sur le banc, tous les projos seront donc réservés à l’autre héros du trade, un certain James Harden. Le barbu voulait atterrir à Philadelphie et faire équipe avec Joel Embiid, il a eu ce qu’il désirait. Un scénario pas forcément prévu par Kevin Durant et Kyrie Irving. En voyant la tête tirée par KD au moment de la sélection des capitaines pour le All-Star Game, sans oublier son choix de zapper Harden jusqu’au bout parmi les remplaçants, on peut dire qu’il en avait gros. Revenu sur les parquets depuis, Durantula va donc pouvoir se défouler sur l’équipe de son ancien acolyte. Le match étant à Philadelphie, on aura aussi le droit à un Kyrie Irving qui vient de sortir une perf’ démentielle contre les Hornets. L’ancien Big 3 des Nets réunis sur un même parquet, c’est une image tellement rare qu’on va la savourer toute la soirée.

On l’aura compris, le trade a offert une hype de malade à cette rencontre mais ça ne serait pas marrant si ça s’arrêtait là. On pense beaucoup aux coulisses mais le terrain a déjà offert quelques grosses batailles entre les deux équipes, le tout avec une bonne dose de trashtalking entre Kevin Durant et Joel Embiid. Le scénario de la trade deadline va donc ajouter un peu d’huile sur le feu et on ne serait pas surpris de voir un peu de friction ou quelques célébrations spéciales pour l’occasion. Cerise sur le gâteau, James Harden est toujours invaincu avec sa nouvelle équipe (5 matchs, 5 victoires) et quelque chose nous dit que KD et Uncle Drew se feront une joie de calmer un peu la hype montante à Philadelphie. Non contentes de se croiser à quatre reprises chaque saison, les deux équipes pourraient même se donner rendez-vous d’ici quelques semaines au premier tour des Playoffs. Si les Nets finissent à la septième ou huitième place (selon les résultats du play-in), ils affronteraient le leader de l’Est ou son dauphin. À l’heure actuelle, Philly n’est que troisième mais à 0,5 match des Bucks et à 2,5 matchs du Heat. Autant dire que rien n’est figé et on verra si les planètes s’alignent parfaitement pour nous offrir le scénario attendu par tous les fans. Si cela devait arriver, vous pouvez déjà vous préparer pour une série plus bouillante que jamais.

James Harden et les Nets, c’est déjà l’heure des retrouvailles ! El Barbudo a trouvé un nouveau copain du côté de Philly, Kyrie Irving et Kevin Durant sont prêts pour leur revanche, rendez-vous à 1h30 pour le début des hostilités !