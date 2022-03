Programme NBA : Sixers – Nets et Nuggets – Warriors, ce soir c’est déjà les Playoffs en NBA

Deux matchs seulement au programme de la nuit mais un menu qui sentira bon les Playoffs sur les parquets de NBA. Kyrie Irving et Kevin Durant face à Joel Embiid et James Harden puis Stephen Curry face à Nikola Jokic, plein d’autres joueurs autour et autant de bonnes raisons de passer six heures avec le sourire sur le canapé cette nuit. Envoyez le programme !

# LE PROGRAMME DU JEUDI 10 MARS

1h30 : Sixers – Nets (en direct sur BeIN Sports 2)

4h : Nuggets – Warriors

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Sixers – Nets : le choix ne nous a pas pris mille ans mais encore fallait-il trancher. Sixers – Nets c’est évidemment un énorme choc de l’Est entre deux équipes dont le classement de l’une ne reflète pas le vrai niveau, c’est évidemment un match entre l’un des immenses favoris au trophée de MVP et un type qui reste officieusement le meilleur basketteur de la planète, on vous laisse deviner si on parle de George Niang et Andre Drummond ou de Joel Embiid et Kevin Durant. Mais ce Sixers – Nets sera également et surtout la rencontre entre James Harden et son ancienne franchise, celle dans laquelle il n’aura finalement pas passé si longtemps que ça, et l’occasion pour la Barbe de rappeler aux Nets ce qu’ils ont perdu avec le départ de leur ancien gaucher. Pas de Ben Simmons pour filocher du parking cependant, on attendra avril pour la match-up face à Philly, mais assurément, déjà, un gros gros classique de l’Est et, pourquoi pas, une avant-première d’une série de Playoffs qui pourrait entrer dans l’histoire de la castagne

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Ne pas oublier non plus que Kyrie Irving sera aux côtés de Kevin Durant pour faire bouffer sa barbe à James Harden

Ne pas oublier non plus que Tyrese Maxey voudra prouver qu’il est le prochain All-Star de la bande.

Dès la fin du main event on filera donc à Denver pour assister au duel entre un double-MP et un – peut-être – futur double-MVP. Stephen Curry vs Nikola Jokic, le premier à 45 points a gagné ?

Deux petits matchs mais un double-header qui donne déjà la dalle, alors rendez-vous à 1h avec le petit plateau repas qui va bien, ambiance Playoffs ce soir !