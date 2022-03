Ben Simmons sera sur le banc pour le Sixers – Nets de jeudi : qu’il prépare les boules Quies, car l’accueil s’annonce hostile

Depuis quelques jours, on sait que Ben Simmons ne participera pas au choc entre les Sixers et les Nets jeudi soir. Pas vraiment une surprise, mais on pouvait cependant se demander s’il allait faire le déplacement avec son équipe au Wells Fargo Center. La réponse est oui.

Ben Simmons sera bien à l’intérieur de la salle de Philadelphie demain. Comme l’indique ESPN, l’ancien Sixer va revenir sur les lieux de son dernier match avec Philly, ce fameux Game 7 perdu face aux Hawks dans lequel il a refusé un dunk pour faire la passe à Matisse Thybulle. C’est la dernière image qu’on a du bonhomme sous le maillot des Sixers, la dernière image que possèdent également les fans de Philadelphie qui vont sans aucun doute lui réserver un accueil très bruyant – pour ne pas dire hostile – après la saga de ces derniers mois. Pour éviter tout débordement autour du banc de Brooklyn où sera assis Ben Simmons, la sécurité dans la salle a logiquement été renforcée. Selon le journaliste Kyle Neubeck de PhillyVoice, on sera sur une sécurité de « niveau Playoffs » et ça tombe bien, parce que le match entre ces deux nouveaux rivaux aura justement une atmosphère de postseason. Outre le retour de Ben Simmons, cette opposition marquera également la réunion entre James Harden et ses anciens coéquipiers de Brooklyn, le tout en antenne nationale avec – comme vous pouvez l’imaginer – du beau monde en tribunes. Enfin, à tout ça, on peut également ajouter le nouveau combat que s’apprête à livrer le camp Simmons aux Sixers, le Boomer ayant bien l’intention de récupérer les 20 millions de dollars perdus ces derniers mois à travers les innombrables amendes infligées par la franchise de Philadelphie. Pour rappel, les Sixers avaient sanctionné financièrement leur joueur pour ses absences répétées, tandis que ce dernier mettait en avant des soucis de santé mentale pour expliquer ces dernières. Si la saga est terminée sur le plan sportif maintenant que Simmons est à Brooklyn, c’est loin d’être le cas sur le plan juridique.

Des sifflets, des insultes, des moqueries… Ben Simmons va devoir subir tout ça pendant 2h30. Il ne sera évidemment pas le premier à traverser ce genre d’épreuve mais à la différence de joueurs comme LeBron James ou Kevin Durant par le passé lors de leur retour très houleux à Cleveland et Oklahoma City, il ne pourra pas répondre sur le terrain. Cette hostilité risque donc de peser encore un peu plus sur Simmons, surtout quand on connaît la passion (et parfois la connerie) qui accompagne les fans de Philly, ce que Ben ne connaît que trop bien. Cependant, son copain KD a tenu à dédramatiser un peu la situation.

« Certaines personnes n’apprécient même pas le basket, leur vie est tellement pourrie qu’elles s’attaquent à d’autres personnes. C’est facile de se lâcher à un match de basket. Ben comprend ça, et je suis certain que certaines choses seront même marrantes. On sait jamais. En fin de compte, vous réalisez que la vie est incroyable, on gagne notre vie en jouant au basket et un peu de trash talk ne fait pas de mal. C’est notre boulot. On gagne 40 millions par an. On peut encaisser ça pendant deux heures. Je suis sûr que Ben a la même approche. »

La présence de Ben Simmons sur le banc des Nets pour ce match à Philly a peut-être pour objectif de mettre définitivement derrière lui cette longue saga. Le coach Steve Nash, qui sera aussi sur le banc des Nets après son passage dans le protocole COVID de la NBA, a souligné l’importance accompagnant le fait que le Boomer soit aujourd’hui avec ses coéquipiers, et pense que le match de jeudi représente une belle opportunité pour lui permettre de passer à autre chose derrière. « J’espère qu’il va apprécier les sifflets » a même ajouté Nash. Pas sûr…

Ben Simmons ne sera peut-être pas sur le terrain face aux Sixers demain soir, mais il sera bien dans la salle pour encourager ses coéquipiers et prendre une vague de sifflets dans les oreilles. On espère qu’il possède de bonnes boules Quies car il en aura plus que jamais besoin.

