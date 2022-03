James Wiseman va jouer deux matchs de G League cette semaine : quasiment un an après, la pépite des Warriors retrouve enfin les parquets

Ding dong, on a des nouvelles de James Wiseman et en plus, elles sont bonnes. Éloigné des terrains depuis des lustres, le jeune pivot des Warriors va enfin se retrouver en condition de match. Pas encore en NBA puisqu’il va d’abord passer par la case G League, mais c’est un gros cap qui est sur le point d’être franchi.

James Wiseman en train de participer à un vrai match de basket, c’est une image qu’on attend depuis quasiment un an et sa grosse blessure au ménisque d’avril 2021. Une image qu’on va revoir cette semaine si l’on en croit les infos communiquées par les Warriors. Selon la franchise de la Baie de San Francisco, le deuxième choix de la Draft NBA 2020 va effectivement jouer deux matchs de G League dans les jours à venir. Le premier, ce sera jeudi dans la rencontre opposant les Santa Cruz Warriors aux Stockton Kings, tandis que le second est prévu dimanche au Chase Center contre les jeunots du G League Ignite. Deux matchs qui permettront évidemment à Wiseman de retrouver un peu les jambes mais aussi de se jauger après une si longue absence. Onze mois sans jouer, c’est quand même pas anodin et Golden State prend évidemment le maximum de précautions pour favoriser un retour en douceur. Mais concrètement, ça veut dire quoi par rapport à son retour en NBA cette saison ? Parce que c’est surtout ça qui nous intéresse au final. Si son passage dans la ligue mineure se passe bien dans les jours à venir, on imagine qu’il pourrait réintégrer le groupe aux alentours de la fin du mois de mars, pour la dernière dizaine de matchs à jouer en saison régulière. On n’a pas de source concrète pour affirmer ça, d’autant plus que les Warriors refusent pour l’instant d’associer une quelconque date à son retour chez les grands, mais c’est le genre de timing qui nous paraît plutôt crédible.

Une autre question qu’on peut se poser concernant le jeune pivot, c’est évidemment celle par rapport à son rôle. C’est une chose de retrouver le groupe, c’en est une autre de retrouver une place dans la rotation d’une équipe Top 3 de l’Ouest, surtout quand on n’a pratiquement pas d’expérience NBA et après une absence d’un an ou presque. Le coach Steve Kerr le dit lui-même, la patience est de mise et les minutes de Wiseman pourraient donc être très limitées dans un premier temps, voire inexistantes même si sa taille et son profil athlétique peuvent clairement apporter un plus à la rotation intérieure des Warriors.

« Je veux à nouveau le souligner, ce gars a besoin de répétitions. Une centaine de répétitions, et un camp d’entraînement. Donc il faut modérer les attentes le concernant. » – Steve Kerr (via ESPN)

L’objectif des Warriors en cette fin de saison, c’est d’abord de retrouver une dynamique positive après les galères de ces dernières semaines sans Draymond Green (qui devrait revenir le 14 mars), et ensuite de faire du bruit en Playoffs une fois que l’équipe est au complet. On voit mal James Wiseman contribuer à cet objectif aujourd’hui malgré son grand potentiel, lui qui avait d’ailleurs vu les Warriors enchaîner les victoires sans lui en fin de saison dernière, juste après sa blessure.

James Wiseman qui revient en G League, et Draymond Green bientôt de retour, bref les nouvelles sont plutôt encourageantes dans la Baie malgré les résultats claqués du moment. De plus, un autre joueur pourrait prochainement venir s’ajouter à l’effectif de Steve Kerr, puisqu’un certain Tyreke Evans va faire un essai avec Golden State…

