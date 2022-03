Kyrie Irving a marqué 50 points en prenant moins de 20 tirs : une première depuis… 1994, niveau efficacité on est tout en haut là

En plantant 50 pions sur la tête des Frelons la nuit dernière, Kyrie Irving est le dernier joueur à avoir explosé les compteurs après les folles performances du week-end, où LeBron James et Jayson Tatum avaient également atteint la cinquantaine. Mais à la différence de ces derniers, Uncle Drew a tiré moins de 20 fois en tout, et l’exploit est suffisamment rare pour être souligné.

Quand un joueur réalise un gros carton en NBA, y’a toujours une multitude de stats qui accompagnent l’exploit en question, certaines plus pertinentes que d’autres. C’était une nouvelle fois le cas pour la perf XXL de Kyrie mardi : en marquant 50 points à 15/19 au tir, dont 9/12 du parking et 11/13 depuis la ligne des lancers-francs, Irving est devenu le seul arrière de l’histoire avec Michael Jordan à réaliser plusieurs matchs à 50 pions et minimum 75% de réussite au tir. On a également appris qu’Uncle Drew était devenu le premier joueur all-time à atteindre la cinquantaine avec 9 bombes du parking, le tout en shootant à 75% au tir. Alors c’est bien beau tout ça, mais faut bien avouer que parfois, on s’y perd pas mal dans les chiffres et autres pourcentages. Alors on a voulu simplifier la chose en prenant deux catégories statistiques très primaires et compréhensibles pour tout le monde, à savoir le nombre de points marqués par rapport au nombre de tirs tentés. En parcourant l’excellent site StatMuse, on a voulu voir qui était le dernier joueur à planter 50 unités dans un match NBA tout en prenant moins de 20 shoots dans le match en question. On a checké année par année à partir de 2022, et devinez jusqu’à quand il faut remonter pour trouver un exploit similaire ? 1994. Oui, Kyrie Irving vient de réaliser quelque chose qu’on n’avait pas vu depuis pratiquement trois décennies en NBA.

Pour la petite histoire, sachez que le dernier joueur avant Uncle Drew à avoir atteint la barre des 50 points avec moins de 20 tirs tentés se nomme… Willie Burton. Willie qui ? Si on pouvait s’attendre à un nom plus ronflant genre Michael Jordan, Kevin Durant ou encore Gérard, on parle bien de cet ancien joueur des Sixers qui n’a rien d’autre sur son palmarès qu’une nomination dans la All-Rookie Second Team. Le 13 décembre 1994, alors qu’il était dans sa cinquième saison NBA et la première sous le maillot de Philadelphie, Burton avait marqué 53 points en seulement 19 tirs (comme Kyrie donc) contre son ancienne équipe de Miami : 12/19, dont 5/8 du parking. C’est évidemment très propre mais Willie avait surtout gonflé son total en posant sa tente sur la ligne des lancers-francs avec pas moins de 28 lancers tentés (!) pour 24 réussites. Vous faites le total, on arrive bien à 53. Ce jour-là, Burton a marqué l’histoire en marquant plus de 50 points avec le deuxième total le plus faible en matière de tirs tentés (19 donc). 14 années plus tôt, la machine offensive Adrian Dantley avait fait encore mieux en terminant une rencontre à 50 points pile-poil avec seulement 17 tentatives au total. Monstre !

Plus petit nombre de tirs tentés pour atteindre les 50 points, dans l’histoire de la NBA :

Adrian Dantley en 1980 : 17 tirs, 50 points marqués

Willie Burton en 1994 : 19 tirs, 53 points marqués

Kyrie Irving en 2022 : 19 tirs, 50 points marqués

Damian Lillard en 2021 : 20 tirs, 50 points marqués

Giannis Antetokounmpo en 2022 : 21 tirs, 50 points marqués

On sait tous que Kyrie Irving est l’un des joueurs les plus skilled en NBA et même all-time. Il n’a absolument aucune faiblesse dans son jeu offensif et fait notamment partie du fameux club 50-40-90. La nuit dernière à Charlotte, Uncle Drew a une nouvelle fois prouvé tout ça, et les Frelons n’ont rien pu faire pour l’arrêter.

Source texte : StatMuse