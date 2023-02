Comme chaque mercredi ou presque, la NBA propose un joli programme en ce 1er février avec pas moins de 8 matchs au menu. 8 matchs, dont quelques affiches sympathiques comme le Celtics – Nets de 1h30.

# LE PROGRAMME

1h : Pistons – Wizards*

Pistons – Wizards* 1h : Sixers – Magic

Sixers – Magic 1h : Grizzlies – Blazers

Grizzlies – Blazers 1h30 : Celtics – Nets

Celtics – Nets 2h : Rockets – Thunder

Rockets – Thunder 2h : Wolves – Warriors

Wolves – Warriors 2h : Spurs – Kings

Spurs – Kings 3h : Jazz – Raptors

Jazz – Raptors 4h : Suns – Hawks

*match reporté (problème pour le déplacement en avion chez les Pistons)

# À NE PAS MANQUER

Certes Kevin Durant est toujours absent, mais un Celtics – Nets reste un événement sur le calendrier, surtout quand Kyrie Irving retourne devant son ancien public de Boston. On ne va pas refaire toute l’histoire mais sachez qu’Uncle Drew et les fans des Celtics ne sont pas vraiment copain-copain depuis le départ de la star de Brooklyn à l’été 2019. On se rappelle notamment de la série de Playoffs entre les deux équipes la saison dernière, quand Kyrie avait balancé des majeurs à quelques supporters de Boston un peu trop insolents. Ce soir, la tension ne devrait pas être aussi forte qu’au printemps dernier, mais Irving aura tout de même à cœur de battre (enfin) son ancienne équipe, ce qui n’est pas arrivé depuis des plombes. Pour cela, il devra peut-être sortir un nouveau festival dans le quatrième quart-temps comme lors des derniers matchs.

Parmi les autres duels à ne pas manquer, on aura un clash de meneurs calibre superstar avec Ja Morant versus Damian Lillard, ça risque d’être assez sympa. Il faudra également garder un oeil attentif sur le Minnesota – Golden State, où un Anthony Edwards en feu voudra perturber la belle dynamique actuelle des Warriors de Stephen Curry.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT