Kyrie Irving, roi du quatrième quart-temps cette saison

Avec l’absence prolongée de Kevin Durant, on attendait Kyrie Irving au tournant. Il faut avouer aujourd’hui qu’Uncle Drew assume pleinement ses responsabilités. Après les galères des premiers matchs sans KD, Kyrie a aidé les Nets à redresser la barre en enchaînant les quatrièmes quart-temps de folie.

Kyrie Irving s’est retrouvé en un-contre-un face au défenseur des Knicks Quentin Grimes. Avec une cinquantaine de secondes à jouer, et le score indiquant 114-109 pour Brooklyn lors du derby new-yorkais. La suite ? Un crossover, un step-back, puis un missile à 3-points. BANG.

KYRIE IRVING TODAY VS #Knicks 🔥 32 POINTS

6 REB

9 AST KYRIE TAKING OVER. 20 PTS IN THE 4Q 🔥 KING OF THE FOURTH👑 pic.twitter.com/GyuXOAGSrO — Digits Hoops (🏀,📊) (@Digits3Hoops) January 29, 2023

S’il y a bien une action qui symbolise les dingueries réalisées par Kyrie Irving en ce moment dans les quatrièmes quart-temps, c’est celle-là. Face aux Knicks il y a trois jours, Uncle Drew a terminé avec 21 points dans l’ultime période pour offrir la win à Brooklyn. Marquer 20 points dans un quatrième quart, c’est souvent réservé à l’élite et c’est un exploit suffisamment rare pour le souligner. Sauf que pour Kyrie, limite ça devient une habitude.

19 janvier à Phoenix : 30 points marqués dont 21 dans le quatrième quart

30 points marqués dont 21 dans le quatrième quart 20 janvier à Utah : 48 points marqués dont 21 dans le quatrième quart

48 points marqués dont 21 dans le quatrième quart 28 janvier contre New York : 32 points marqués dont 21 dans le quatrième quart

En l’espace de dix jours, Kyrie Irving a donc atteint la vingtaine de points dans l’ultime période à trois reprises. Il avait réussi une prouesse similaire plus tôt dans la saison, le 24 octobre dernier à Memphis (21 points également), ce qui porte donc son total à quatre. C’est tout simplement un record sur une saison depuis la campagne 1996-97 (les points par quart-temps n’étaient pas comptabilisés avant), à égalité avec Trae Young, Kemba Walker et Isaiah Thomas. Sachant qu’il reste une bonne trentaine de matchs à jouer cette année, quelque chose nous dit qu’Uncle Drew pourrait bien mettre la barre encore plus haut, lui qui est aujourd’hui le meilleur marqueur NBA dans les derniers quart-temps (9,5 points par match).

KAI CALLED GAME pic.twitter.com/LELSQHja2b — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) December 17, 2022

“Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point il donne de la confiance aux autres gars. Il faut le souligner. Cela retire un peu le stress que les autres joueurs peuvent avoir dans les fins de match. Je pense que c’est la clé quand vous avez des gars qui peuvent vous offrir des paniers en fin de match.” – Jacque Vaughn, coach des Nets

Si le bilan des Nets sans Kevin Durant reste négatif (4 victoires – 6 défaites) et que Kyrie Irving n’a pas été irréprochable depuis que son copain a rejoint l’infirmerie début janvier, Uncle Drew se comporte aujourd’hui comme le leader dont les Nets ont besoin pour survivre malgré la blessure de KD. Sur les six derniers matchs, Kyrie met la misère à toutes les défenses – quasiment 36 points et 8 passes de moyenne – et Brooklyn a réussi à redresser la barre avec quatre succès engendrés.