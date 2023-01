Le Coach des Lakers Darvin Ham a annoncé que le fraîchement élu capitaine du All-Star Game subissait une douleur importante au pied. Cette blessure vient mettre un point d’interrogation sur sa présence face aux Knicks, mais également sur la date du fameux record de points all time. Des nouvelles sont attendues dans la journée.

Ce lundi soir, Darvin Ham, l’entraîneur des Lakers a prévenu les médias quant à la situation de LeBron James. Ce dernier serait blessé au niveau du pied gauche, une douleur inhabituelle pour l’ailier. Historiquement, c’est plutôt sa cheville qui a posé le plus de tords au futur Hall-Of-Famer. Il sera réévalué aujourd’hui dans la journée pour savoir s’il pourra jouer ou non face aux Knicks.

LeBron a manqué le match de cette nuit face aux Nets, se soldant par une défaite des Angelinos 121-104. La dernière apparition du King remonte à la tumultueuse rencontre face à Boston. James avait joué 44 minutes de ce thriller qui s’est décidé dans le money time. À la suite de ce match, les Lakers ont annoncé que lui et Anthony Davis seraient tous les deux out pour le match du lundi.



Lakers‘ Anthony Davis and LeBron James are listed out Monday vs. Nets. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 29, 2023

Cette douleur n’est pas très grave sur le papier, mais vient contrarier deux agendas. Tout d’abord, celui des Lakers. Avec un déplacement chez des Knicks bien envieux de faire tomber le King dans l’antre par excellence du basket, La La Land ne bouderait certainement pas une présence de son leader.

En second ? Le record, bien sûr. LeBron James n’a plus que 117 unités à combler avant de passer le leader all-time Kareem Abdul-Jabbar en points. Initialement prévu pour début février, il faudra attendre potentiellement un match de plus avant de le voir tomber.

Source : Shams Charania