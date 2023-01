La NBA Trade Deadline, c’est dans pile poil 10 jours. Pour l’occasion, on a voulu faire un point sur les noms qui reviennent le plus souvent dans les rumeurs de transfert ces derniers temps. Voici les 10 joueurs NBA qui ont le plus de chances de se faire échanger d’ici au 9 février prochain.

Jae Crowder

On ne voit pas comment Jae Crowder pourrait encore évoluer à Phoenix après le 9 février. L’ailier vétéran, qui n’a pas joué le moindre match avec les Suns cette année et qui se retrouve en dernière année de contrat, ne possède plus d’avenir chez les Cactus mais son profil (joueur rugueux, qui sait défendre, tirer à 3-points et possédant une grande expérience des Playoffs) intéresse du monde à travers la Ligue. Les Bucks – champions NBA en 2021 – font notamment partie des franchises qui essayent de s’attacher les services de Crowder, eux qui ont eu l’autorisation des Suns pour rencontrer le vétéran en amont de la deadline.

🚨 Jae Crowder aurait 100% de chances d’être transféré à la deadline. Milwaukee en pole position avec George Hill, Serge Ibaka et Jordan Nwora dans le deal. Phœnix pas intéressé par Grayson Allen, chercherait une 3ème équipe pour faire un deal. Miami et Atlanta sur Crowder. pic.twitter.com/CRUoDdwIeC — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 30, 2023

John Collins

Dans les rumeurs de transferts tous les ans, John Collins se retrouve presque naturellement sur cette liste. Il réalise une saison individuelle décevante à Atlanta, les Hawks ne répondent pas aux attentes du début d’année, et un vent de changement souffle sur la franchise avec les différents mouvements en coulisses. Ainsi, plusieurs franchises NBA sont sur le coup, notamment les Suns et le Jazz. Est-ce que l’année 2023 sera enfin celle du transfert de Collins ? Possible, même si la franchise d’Atlanta laisse entendre qu’elle pourrait très bien garder son joueur si aucune offre digne de ce nom n’arrive sur la table du nouveau manager général Landry Fields.

🚨 Les Suns et le Jazz poussent sérieusement afin d’obtenir John Collins. Utah y travaille depuis des mois, Phœnix a bossé sur plusieurs scénarios à 2-3 équipes incluant Jae Crowder. Pour le moment, Atlanta ne veut pas trade Collins au rabais, ça pourrait changer sous 10 jours. pic.twitter.com/SNfl9uNbdW — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 30, 2023

Bojan Bogdanovic

C’est l’un des “grands” noms de cette deadline. Bojan Bogdanovic réalise une pure saison (21,4 points de moyenne, en presque 50-40-90% au tir) dans la pauvre équipe des Pistons, et le Croate pourrait clairement aider des équipes ambitieuses à travers la NBA. Parmi les franchises souvent associées avec Bojan dans les rumeurs : Lakers, Mavericks, Cavaliers et encore quelques autres. Néanmoins, plus on avance plus on a l’impression que l’avenir de Bogdanovic est aux… Pistons, en tout cas pour le reste de la saison. La franchise du Michigan veut une grosse contrepartie pour l’ailier de 33 ans (minimum un premier tour de draft non protégé) et voit Bojan comme un “membre important” du futur des Pistons.

🚨 De plus en plus d’équipes pensent que Bojan Bogdanovic ne sera pas transféré à la deadline. Détroit n’est dans aucun rush, les discussions pourront reprendre en amont de la Draft 2023, avec l’ordre précis de la Draft suivant la loterie, pour mieux utiliser Bojan en trade. pic.twitter.com/Yi7w1Q8DIh — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 30, 2023

Bones Hyland

Le nom de Bones Hyland n’est apparu que récemment dans les rumeurs, mais le scénario d’un trade le concernant gagne du crédit de jour en jour. Les différents insiders NBA sont effectivement d’accord sur le fait que les Nuggets discutent avec d’autres équipes pour essayer de transférer leur sophomore, qui voudrait plus de temps de jeu mais dont la défense pose question à Denver. Un transfert OK, mais contre quoi ? Soit un spécialiste défensif sur les ailes, soit un intérieur pour renforcer la rotation derrière Nikola Jokic, soit un pick de premier tour de draft.

🚨 Bones Hyland serait bien disponible, les Nuggets discutent d’un potentiel transfert le concernant. À prolonger prochainement, tout comme Bruce Brown, le scoreur pourrait être transféré à la deadline pour éviter de mettre Denver dans une situation financière compliquée. pic.twitter.com/6OoCirtjbQ — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 30, 2023

Cam Reddish

Cam Reddish voulait profiter de son arrivée aux Knicks il y a un an pour exploser. Au lieu de ça il devrait une nouvelle fois faire ses valises dans les dix jours à venir. Incapable de se faire une place dans la rotation du coach de New York Tom Thibodeau (Cam n’a pas joué depuis le 3 décembre dernier), l’ancien joueur d’Atlanta ne rentre pas dans les plans de la franchise de Big Apple, qui cherche à obtenir du capital draft (un ou deux choix de second tour) en échange du jeune ailier de 23 ans. Le nom de Grayson Allen (Bucks) a également été mentionné récemment dans un potentiel échange avec Reddish.

🚨 Cam Reddish serait sûr d’être transféré sous 10 jours. Les Knicks aimeraient obtenir un package à la Rui Hachimura, ils tenteront d’obtenir 2 second tours de Draft jusqu’au buzzer et envisageront d’autres scénarios si celui-ci n’existe pas. Surveiller Rockets ou Milwaukee. pic.twitter.com/NYpsSyT4cL — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 30, 2023

Jakob Poeltl

Dossier hyper intéressant que celui de Jakob Poeltl. Déjà parce qu’on parle d’un pivot très compétent dans la NBA actuelle (12 points, 9 rebonds, 3 passes et plus d’1 contre de moyenne), ensuite parce qu’il est dans la dernière année de son contrat, et enfin parce que les Spurs pourraient prendre différentes directions sur ce dossier. À l’heure de ces lignes, il se murmure que la franchise de San Antonio demande deux choix de premier tour de draft pour Poeltl, ce qui paraît quand même assez cher. Les Spurs vont-ils baisser leurs exigences au fur et à mesure que la deadline approche ? Vont-ils conserver leur pivot, quitte à le prolonger à l’intersaison pour environ 20 millions de dollars par an ? Réponse bientôt.

🚨 Brad Stevens continue à observer ses options pour renforcer la raquette de Boston. Toujours autant de liens avec Jakob Poeltl, mais les Spurs restent déterminés à obtenir cher en échange. En plus de devoir prolonger Poeltl cet été, pas sûr que les Celtics se jettent sur lui. pic.twitter.com/wOhuYAsVJz — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 30, 2023

Gary Trent Jr.

Les Raptors font partie des équipes à surveiller de près à la deadline, eux qui pourraient bien décider de transférer plusieurs de leurs cadres pour partir dans un projet de reconstruction axé autour de Scottie Barnes. Parmi les dossiers à suivre, ceux de Fred VanVleet, OG Anunoby, Pascal Siakam et surtout Gary Trent Jr.. Dans ce groupe-là, GTJ est effectivement le joueur qui a le plus de chances d’être transféré, lui qui est actuellement dans la dernière année de son contrat (il possède une player option sur la saison 2023-24). Son côté 3&D a de quoi séduire quelques équipes pour la deuxième partie de saison, genre les Lakers.

🚨 Gary Trent Jr a le plus de chances d’être transféré côté Raptors à la deadline. Il y a eu quelques murmure d’une éventuelle prolongation, mais la ligne directrice ne semble pas avoir bougé à l’heure actuelle : c’est GTJ, devant VanVleet, qui pourrait être transféré. pic.twitter.com/MmfQeraF6j — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 30, 2023

Eric Gordon

Ce n’est un secret pour personne, Eric Gordon en a ras la casquette de jouer à Houston dans une équipe de gamins qui “ne progresse pas”. Il est trop vieux pour ces conneries le Eric, surtout qu’il est encore capable de contribuer dans une franchise compétitive (plus de 12 points de moyenne cette saison, 37% de réussite à 3-points en carrière). Preuve de la cote qu’il possède toujours au sein de la NBA, l’arrière de 34 balais intéresse les Suns, les Lakers et les Bucks. En contrepartie de Gordon, les Rockets ont longtemps voulu récupérer un pick de premier tour de draft, mais semblent prêts à baisser un peu la barre pour régler ce dossier.

🚨 Houston ne veut pas transférer KJ Martin contre un 2nd tour de Draft seulement. Les Rockets pensent pouvoir obtenir davantage en échange. Concernant Eric Gordon, transfert quasiment inévitable, la contrepartie a de moins en moins d’importance à 10 jours de la trade deadline. pic.twitter.com/FOrr3XAXC4 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 30, 2023

Malik Beasley

On sait que le Jazz risque d’être l’un des grands acteurs de la Trade Deadline 2023. Pratiquement tout le monde est transférable à Utah en dehors de Lauri Markkanen et Walker Kessler, mais certains noms reviennent plus que d’autres. C’est le cas de Mike Conley, Jarred Vanderbilt mais surtout Malik Beasley. Avec son profil de shooteur fou à 3-points en sortie de banc (plus de 3 banderilles par match, à 36% de réussite au tir), Beasley va intéresser du monde, et le boss Danny Ainge peut essayer de récupérer une bonne contrepartie (pick de draft ou joueur) dans un potentiel package incluant Vanderbilt. Il y a quelques semaines, des discussions ont notamment eu lieu avec Atlanta sur un éventuel trade impliquant John Collins.

🚨 Utah devrait se décider au finish et faire monter les enchères jusqu’au 9 février. Dans l’ordre : Jared Vanderbilt, Malik Beasley puis Mike Conley transférables. Beasley et Vanderbilt ont failli partir à Atlanta contre John Collins il y a quelques semaines. pic.twitter.com/DL2yasHpz8 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 30, 2023

Jalen McDaniels

Dans les bas-fonds de la Conférence Ouest et possédant beaucoup de joueurs à refourguer dans de potentiels transferts, les Hornets pourraient décider d’activer le mode tanking sur la deuxième partie de saison histoire de se mettre bien en vue de la Loterie Wembanyama. Terry Rozier, Mason Plumlee, Gordon Hayward, Kelly Oubre Jr., tous ces gars-là sont à surveiller mais c’est bien Jalen McDaniels qui intéresse le plus de monde. L’ailier de 24 ans – agent libre l’été prochain – montre une belle progression cette saison et plusieurs franchises sont sur le coup (Suns, Raptors, Jazz, Pacers…). Les Hornets demanderaient néanmoins une grosse contrepartie.

Selon @ShamsCharania, les Hornets discutent de Mason Plumlee et Kelly Oubre en ce moment. Deux vétérans disponibles à la deadline, c’est Jalen McDaniels qui attire le plus dans ce groupe mais Charlotte voudrait cher en retour. JMD agent libre cet été, attention au tarot final. pic.twitter.com/2RPqrDnpiC — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 30, 2023

Les principales rumeurs des deux dernières semaines :