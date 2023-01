À un mois de la NBA Trade Deadline, les noms de John Collins, Malik Beasley et Jarred Vanderbilt reviennent de plus en plus dans les rumeurs. Tous ces gars-là sont des candidats crédibles à des transferts, et pourraient même se faire échanger entre eux si l’on en croit les récents bruits de couloir.

Dans son dernier rapport spécial trade deadline, Jake Fischer de Yahoo Sports a fait un point sur le Jazz, considéré comme l’une des franchises qui devraient vendre lors des quatre semaines à venir. Malik Beasley et Jarred Vanderbilt représentent les principales monnaie d’échange pour Danny Ainge, et visiblement le boss d’Utah regarde du côté d’Atlanta pour trouver un partenaire de transfert.

The Utah Jazz have discussed a deal surrounding John Collins for Malik Beasley and Jarred Vanderbilt, per @JakeLFischer (h/t @RealGM ) pic.twitter.com/P43bqEr9UF — NBACentral (@TheNBACentral) January 12, 2023

Direction Atlanta pour Malik Beasley et Jarred Vanderbilt, direction Utah pour John Collins, voilà la base du deal qui a été discuté entre les Hawks et le Jazz récemment.

Collins – dans les rumeurs tous les ans – est peut-être plus que jamais sur le départ cette année au vu de la situation actuelle des Hawks, qui réalisent une saison très décevante et où l’instabilité règne en ce moment. On sait que Danny Ainge a un faible pour l’intérieur d’Atlanta, qu’il convoitait déjà lorsqu’il était encore à Boston. Du côté des Faucons, l’arrivée de deux role players comme Beasley et Vanderbilt apporterait 3-points (Beasley), hustle et rebonds (Vanderbilt) à l’effectif de Nate McMillan, qui a sans doute besoin de changements. Enfin, au niveau des salaires, ça peut coller aussi sachant que Collins pèse 23 millions de dollars et qu’on est autour des 20 millions pour le duo Beasley – Vanderbilt.

Mais alors, où est-ce que ça coince ?

Toujours selon l’insider Jake Fischer, Ainge veut un choix de premier tour de draft en plus de Collins. N’oublions pas que malgré ses résultats surprenants cette saison (21 victoires – 23 défaites, 9e à l’Ouest), le Jazz est en mode reconstruction/transition après les départs des All-Stars Donovan Mitchell et Rudy Gobert (sans oublier Bojan Bogdanovic et Royce O’Neale). Danny veut donc continuer d’accumuler un maximum de picks à travers les échanges impliquant les vétérans d’Utah. Sauf qu’on voit mal Atlanta lâcher John Collins et un choix de premier tour de draft dans un tel deal.

Dossier à l’arrêt donc, mais dossier qu’il faudra continuer à surveiller en amont de la trade deadline du 9 février prochain.

_____

Source texte : Yahoo Sports