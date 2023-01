Alors que LeBron James s’approche à vitesse grand V du titre de meilleur scoreur all-time, le King parle déjà de ceux qui pourraient le battre. Kevin Durant notamment, ou encore Luka Doncic. Mais le Slovène a tout de suite répondu que ce ne serait pas possible…

Dans la victoire controversée de ses Mavericks en double prolongation sur le parquet des Lakers (119-115), Luka Doncic a encore sorti une grosse perf (35 points, 14 rebonds, 13 caviars). De quoi alimenter le débat sur la succession de LeBron James au classement des scoreurs les plus prolifiques de l’Histoire.

Mais après la victoire de Dallas, Luka Magic a de suite indiqué à Tim MacMahon d’ESPN qu’il n’était pas possible pour lui de faire tomber ce record. Pourquoi ?

“Si vous pensez à mon nom, il n’y a aucune chance. Parce que je ne compte pas jouer autant. Je ne pense pas jouer pendant 20 ans, ça fait long d’un point de vue basket. Je crois que je préfère retourner dans ma ferme en Slovénie. En dehors des seules qualités de basketteur, c’est très difficile de prendre soin de son corps sur la durée.”

Si la longévité et la forme physique sont primordiaux pour rester à un haut niveau dans la Grande Ligue, les énormes perfs de Luka depuis son entrée en NBA font de lui un énorme scoreur. Mais probablement pas assez pour espérer un jour détrôner LBJ, même si Doncic est aujourd’hui en tête de la Ligue avec 34 points par match.

En effet, le Kid from Akron, qui est entré dans la Ligue à 18 ans (soit un an plus tôt que Doncic) est en avance au scoring au même âge que le Slovène. À 23 ans, LeBron comptait 11 514 points, contre 8 263 pour Luka. Au niveau physique, Doncic a également beaucoup de retard sur son homologue. James n’a manqué que 71 matchs au total au cours de ses 15 premières années, tandis que Doncic a déjà manqué 51 matchs au cours de ses quatre saisons et demie. En matière de rapidité par contre, Doncic fait mieux que son idole. Il est à 8 263 en 302 matchs, contre 8 069 pour le King après le même nombre de rencontres. Mais c’est bien l’une des seules stats où le Slovène domine LeBron.

Cependant, peu de joueurs ont été plus efficaces que Doncic au même âge. Le Slovène est récemment devenu le sixième plus jeune joueur à atteindre la barre des 8 000 points, une liste menée par… LeBron.

Candidat au titre de MVP cette saison, Luka Doncic ne pense pas qu’il pourra tenir aussi longtemps sur les parquets que le King. Mais de toute façon, ce n’était pas son objectif.

Source texte : ESPN, Basketball Reference