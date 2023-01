Ce sera la controverse de ce vendredi. Les Lakers, minés par un Luka Doncic clutchissime, se sont inclinés au terme d’une double prolongation. Sans de gros oublis arbitraux, le match aurait normalement dû se terminer à la fin du 4e quart-temps. On n’est jamais contre du rab hein, mais là, un peu trop obvious messieurs les officiels. Débrief.

La jolie boxscore maison, c’est par ICI !

Les Lakers ont mené à deux reprises. Les arbitres ont enfumé les Lakers à deux reprises. Luka Doncic à su en profiter à deux reprises. Résultat des courses, un dernier bras-roulé de Spencer Dinwiddie au poste, et la messe est dite : victoire 119 à 115 des Mavericks après une double prolongation. Le Staples Center est dans le brouillard, partagé entre son respect pour Luka Doncic et sa consternation vis-à-vis du trio arbitral. C’était l’occasion de grimper à la 10e place de la Conférence Ouest.

Should this have been a foul? 👀 pic.twitter.com/ZS1i9xXVsh — Hoop Central (@TheHoopCentral) January 13, 2023



Première situation litigieuse. Lakers et Mavericks sont dos à dos, 103 partout dans le 4e quart-temps, Troy Brown Jr. décoche à deux secondes du terme. Honnêtement, on n’a même pas eu le réflexe de suivre la trajectoire du tir. Gros mouvement en bas de l’écran, petite vibration, l’ailier des Lakers au sol. Sans même attendre le ralenti on sait qu’il y a eu contact. Et puis en fait non. Le premier angle – celui de la vidéo jointe au-dessus – ne donne pas la meilleure appréciation du contact. On s’est d’abord demandé s’il n’y avait pas une excellente contestation de Tim Hardaway Jr, avant que n’arrive un second angle qui lui, ne laisse aucune place au doute. L’arrière des Mavericks tape un check à Troy Brown. En temps normal c’aurait été super sympa, mais là c’est trois lancers… que n’accorderont pas les arbitres. Zou, tous en prolongation.

LeBron James wanted a foul on this potential game-winning layup. Thoughts? 🤔pic.twitter.com/yWRBuVPtOL — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) January 13, 2023

Deuxième situation litigieuse. Lakers et Mavericks sont dos à dos, 108 partout dans la première prolongation, LeBron James attaque ligne de fond et tente un reverse lay-up : c’est étonnement court. On connaît sa passion pour la dramaturgie, et ses airs théâtraux d’homme ébranlé par l’injustice n’influent en rien sur notre avis personnel. Le contact semblait léger, attendons le ralenti.

…

Léger ou non, il y a bien faute de Christian Wood. Le poste 4 de Dallas appuie son coude gauche sur le bras de protection de LeBron. En temps normal c’aurait été résolu en un simple « Désolé j’ai pas fait exprès », mais là c’est deux lancers… que n’accorderont pas les arbitres. Zou, deuxième prolongation.

Russell Westbrook made Luka Doncic do splits 😳pic.twitter.com/SUIwOv1Slr — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) January 13, 2023

Ces faits de jeu n’enlèvent absolument rien à personne. Luka Doncic a été fabuleux avec 35 points à 50% au tir, 14 rebonds et 13 assists en… 53 minutes de jeu. Prochain match samedi soir à Portland. Il va lui falloir bien récupérer pour y tenir son rang. Sa performance plus en détails ? Correcte dans le temps “réglementaire”, pas exceptionnelle mais correcte, puis cette première bombinette à 3-points pour égaliser en toute fin de 4e quart-temps. Déjà là tu te dis : « Le gamin est trop fort ». Sa dynamique est dingue. Sacré mental pour confirmer tout le bien que l’on pense de lui en sortant de sa boite au meilleur des moments. Le syndrome des très grands. Et badaboum : nouveau séisme à la fin de la première prolongation, le grassouillet de Ljubljana remet ça – toujours à 3-points – et permet aux Mavericks d’égaliser. Deuxième prolongation (ça c’est la narration sexy sans les déboires arbitraux).

LUKA DONCIC STEPS BACK TO FORCE OVERTIME ON TNT! pic.twitter.com/3QVewPeIgy — NBA (@NBA) January 13, 2023

Christian Wood taillé DPOY dans les ultimes minutes de la deuxième prolong’, double contre sur Westbrook et LeBron, et Spencer Dinwiddie intelligent dans sa dernière prise de position sous le cercle (oui oui). On peut dire ce que l’on veut sur l’entourage de Luka Doncic, cette nuit, le Slovène ne côtoyait pas que des ânes. Et c’est pareil côté Lakers ! Le groupe de Darvin Ham a respiré la solidarité avec de l’apport d’un peu partout : Russell Westbrook en 28/7/5, Wenyen Gabriel plein d’énergie, LBJ en 24/16/9. Dommage qu’il n’y ait pas eu plus d’entreprise du côté des extérieurs titulaires : 1/5 au tir pour Juan Toscano-Anderson, 3/13 pour Schroder, Max Christie pas très en vue. Seconde défaite de suite pour la franchise californienne, mais rien d’alarmant. La précédente était dans l’antre de Nikola Jokic et faisait suite à cinq victoires de rang. Dans le jeu, il y a vraiment du mieux. Ce n’est pas encore l’escadron parfait qui joue le titre, mais les role players se réveillent. Puisse Anthony Davis se joindre rapidement à la fête.