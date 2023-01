Il lui aura manqué une montre et un banc, mais l’intention était là. Cette nuit, Damian Lillard s’est réaligné sur ses standards en claquant 50 points à Cleveland. C’est tombé comme ça, un peu de nulle part, perdu au vent d’une défaite lâchée dans les trois dernières minutes de la partie. Nous on s’en fout hein, on a revu le pyromane dans ses œuvres. C’est pour Portland que c’est relou.

Boum, Top 10 All-Time du nombre de matchs à 50 points. Ça vous classe un bonhomme.

Presque assassin que de rescorer autant dans une défaite. La cinquième de suite. Les Blazers étaient si près du but : récupérer pleinement leur franchise player et regoûter à la victoire. D’une pierre il n’y aura eu qu’un seul coup. Le moins important sur le plan comptable, pourtant essentiel dans les têtes. Cela faisait depuis le 2 juin 2021 que Damian Lillard n’avait pas franchi la barre des 50 unités. Game 5 contre Denver, premier tour des Playoffs, les anciens s’en souviennent. C’est sa 13e performance de la sorte en onze saisons. On ne peut que regretter le manque de réussite de ses coéquipiers – pour ne pas dire qu’ils ont été pourraves – avec un Jusuf Nurkic trop “rien”, un Anfernee Simons en retrait, Josh Hart maladroit et, une fois encore, des remplaçants insignifiants. Pour rappel, Portland dispose (et assez largement) du pire banc de toute la NBA avec 23,8 points par match. Cette nuit ? Deux unités de Shaedon Sharpe, trois de Drew Eubanks, quatre de Jabari Walker… épicétout. Un cumul de 3/9 au tir en 65 minutes de jeu. Alors même quand le n°1 se hisse tout en haut de la feuille de match, difficile d’espérer quoi que ce soit en jouant à cinq contre dix.

Beaucoup de crédit à Darius Garland et Donovan Mitchell. Sur le plan statistique, deux performances bien mais pas incroyables : 26 points à 11/23 au tir pour Dono, 20 unités et 10 assists pour Garland. Dans le jeu, les associés se sont “réveillés” au meilleur des moments avec trois/quatre actions décisives dans les dernières minutes de la rencontre. Gros tir du parking de l’ancien du Jazz. Attaque de cercle osée du 5e choix de la Draft 2019. Deux registres différents, deux problèmes à cerner pour la défense adverse. Pas forcément de relation directe entre les deux guards dans le money time, mais l’impression que chacun savait ce qu’il avait à faire. Job is done, pas la plus scintillante des victoires mais Cleveland respire. Damian Lillard repart bredouille. 50 points dans le cadis. On ne sait même pas s’il est content.