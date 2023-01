Premier pyromane de la nuit. Géniale enflammade sur le parquet de Philly. Ce jeudi, Shai Gilgeous-Alexander s’est illustré dans un rôle de leader absolu : victoire chez un cador de l’Est, pourcentages soignés, scoring de mule sans forcer le naturel. Son début d’année 2023 est dingue. Eh, attention à ne pas finir MVP sans faire exprès quand même.

La jolie boxscore maison, c’est par ICI !

37 points à 10/16 au tir et 16/16 aux lancers, 8 rebonds, 6 assists et… seulement 1 ballon perdu. Se rend-on compte de la prouesse statistique ?

Parfois les feuilles de match ne veulent rien dire, ou bien reflètent de légères tendances à compléter avec une analyse plus intrinsèque de la rencontre. Pour le coup, celle de Shai Gilgeous-Alexander contre Philly est parlante. Seulement seize tirs tentés pour 37 points à la fin, 16/16 aux lancers, on connaît un tas de joueurs qui – avec des pourcentages aussi propres – auraient poussé jusqu’aux 50 unités. Mais Shai ne pense pas record. Il semble même n’en avoir rien à carrer. Lundi soir, l’entraîneur des Nuggets Mike Malone mettait en avant le contraste entre l’altruisme de Nikola Jokic et son statut de double MVP : « Je sais que beaucoup de joueurs seraient énervés de ne prendre que cinq tirs en 35 minutes… Mais Nikola s’en fiche de prendre 5 ou 25 tirs. Je n’en connais pas beaucoup comme lui ». S’il fallait citer un autre joueur de cet ADN, Shai Gilgeous-Alexander est le premier qui nous vient en tête. Cette saison, il décoche en moyenne 21 tirs par match moyennant 50% de réussite. C’est beaucoup hein, mais cela varie d’une rencontre à l’autre selon le traitement que lui réserve la défense adverse. Zéro forcing. 29 tirs déclenchés contre les Pelicans le 23 décembre, puis seulement 14 le match suivant face aux Spurs. S’il faut passer la soirée à nourrir les potes, il le fera sans broncher.

Maxey can’t hang with SGA. I don’t know where you hide him with Harden on the court but this shouldn’t be his assignment. pic.twitter.com/FrJ1lkcVvG — Mo Dakhil (@MoDakhil_NBA) January 13, 2023

Shai s’utilise très bien et appuie sur les secteurs du jeu qu’il maîtrise : l’attaque de cercle par avantage de taille et le tir mi-distance, entre autres. Cette saison, il ne tente “que” 2,9 tir à 3-points par match (contre 5,3 sur l’exercice 2021-22). C’est très fort. Le combo guard de 24 ans a mis de côté la première cartouche, la flèche dorée, l’essence même du scoring dans la NBA moderne. Certains joueurs se sont bâtis une carrière de Hall of Famer sur le tir à 3-points. Lui désire la même finalité mais n’empruntera pas cette voie. « Ouai mais TrashTalk, les meneurs qui n’ont pas de tir, on sait ce que ça donne en NBA… ». Allez dire ça à Tyrese Maxey qui vient de passer la nuit à jouer au Twister. Le jeu d’appuis de SGA est bien trop développé pour qu’il soit handicapé par son tir à 3-points. Et ce n’est même pas le sujet d’ailleurs. Le Canadien tourne à 35% du parking en carrière. C’est très correct. Mais d’autres manières de scorer lui sont plus faciles et davantage dans l’intérêt collectif.

On boucle ça sur deux ou trois « achievements » liés à la dynamique ? Sur ce début d’année 2023, le Thunder affiche un bilan de 3-2 en ayant tapé Washington, Dallas et Philly. Défaite d’un petit point à Miami, et surprise à Orlando contre un excellent Magic. Bref, l’équipe de Mark Daigneault est 13e de l’Ouest avec un bilan de 19 victoires pour 23 défaites. C’est à ce jour le seul obstacle à la candidature MVP de Shai Gilgeous-Alexander. Pour le reste, les « à côté » plaident en sa faveur. Des moyennes de 31-5-6 à 50% au tir, un bel investissement défensif (meilleur guard “contreur” de NBA), 2e joueur avec le plus de matchs à 30 points (constance de dingue), 5e meilleur scoreur de la Ligue. On commence à manquer d’excuses pour ne pas le placer en embuscade des Jokic, Giannis et KD. Et si le Thunder met son bilan collectif à la page, alors on ouvrira un dossier que l’on ne pensait pas ouvrir si tôt.

Ah et aussi, Josh Giddey a été génial avec 20 points et 8 assists. Gros gros backcourt du Thunder pour “éteindre” l’association Maxey – Harden, bien que le Barbu ait quand même envoyé 24 points et… 15 assists. Pour ça qu’on a mis les guillemets. “Éteindre” est très subjectif.

From our lowest ranked recruit in the 2017 class… to the BEST Cat in the NBA ‼️ SHAI GILGEOUS-ALEXANDER 🔥

pic.twitter.com/YZjKrA1RP7 — Blue Chips (@UKBlueChips) January 13, 2023

Rideau tiré sur ce Sixers – Thunder, Shai Gilgeous-Alexander et ses potes sont déjà dans l’avion en direction de Chicago. Match ce soir à 2h du mat, les jambes seront lourdes, c’est là qu’on verra la capacité du Thunder à enchaîner. Ce qui en dira par ailleurs très long sur les objectifs de deuxième partie de saison : les Playoffs ou Victor Wembanyama ?