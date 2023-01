Sorti sur blessure face aux Knicks, Tyrese Haliburton devait passer des examens ce jeudi pour déterminer la nature de son bobo au genou et la durée de son absence. Autant dire qu’on attendait tous avec impatience la notification du Woj aujourd’hui. Elle vient tout juste de tomber.

Deux semaines d’absence avant réévaluation.

C’est la principale information à retenir ce jeudi soir. Adrian Wojnarowski d’ESPN vient d’annoncer que Tyrese Haliburton souffre non seulement d’une contusion au genou – lui qui a quitté le Madison Square Garden en béquille hier – mais aussi d’une entorse au niveau du coude. D’autres résultats médicaux devraient encore tomber prochainement, le maestro d’Indiana ayant notamment passé une IRM au cours de l’après-midi.

Pacers say that Tyrese Haliburton sprained his left elbow and absorbed a mild left knee bruise and will be reevaluated in two weeks. Team is also awaiting additional opinion on the results of the scans.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 12, 2023