C’est tout nouveau et donc bien frais, c’est le récap de la journée made in TrashTalk. Certains aiment bien choper les news une à une, d’autres préfèrent avoir le gros papelard qui résume tout, ainsi vous trouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Ce que vous pouvez lire sur TrashTalk depuis ce matin

D’autres infos qui vous raviront peut-être (ou pas)

On savait que les Lakers avaient prévu de faire un workout avec DeMarcus Cousins. Visiblement, c’est prévu pour ce vendredi selon Chris Haynes de Bleacher Report.

The Los Angeles Lakers will work out four-time All-Star DeMarcus Cousins on Friday, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) January 12, 2023

Quand Cam Johnson – blessé au genou depuis début novembre – retrouvera-t-il les terrains ? “Bientôt” selon le manager général des Suns James Jones. “Peut-être 5 jours, peut-être 10, je n’ai pas de date précise” a ajouté Jones. Ce qu’il faut retenir, c’est que le retour du joueur de Phoenix se rapproche de plus en plus. (Source : Arizona Sports)

News blessure côté Jazz : Kelly Olynyk devrait rater une semaine de compétition minimum à cause d’une blessure à la cheville, tandis que Collin Sexton – qui devait s’entraîner à 100% ce jeudi – va bientôt revenir de son bobo aux ischios. (Source : The Salt Lake Tribune)

Sur nos autres réseaux

🎁 JEU-CONCOURS XXL !! 🎁 VIENS AVEC TON +1 POUR VIVRE LE LIVE TRASHTALK DU NBA PARIS GAME 2023 !! 😱🔥 OFFERT :

✈️ Aller-retour à Paris

🏨 1 nuit d’hôtel

🍻 Apéro + dîner

⭐️ VIP avec la Team TrashTalk POUR PARTICIPER :

1️⃣ RT CE TWEET

2️⃣ TAG LA PERSONNE AVEC QUI TU VEUX VENIR pic.twitter.com/LnWxuvAJdd — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 12, 2023