Expulsé lors de la dernière rencontre du Heat face au Thunder, Dewayne Dedmon ne jouera pas non plus le prochain match de Miami. Le pivot vétéran vient en effet d’écoper d’un match de suspension, lui qui avait… balancé un pistolet de massage sur le terrain…

“Attention, un objet volant non identifié est sur le point de s’écraser sur le parquet de la FTX Arena !”

Nous sommes au début du deuxième quart-temps. Le coach du Heat Erik Spoelstra et le pivot Dewayne Dedmon viennent tout juste d’avoir une discussion très animée sur le banc, et ce dernier – hyper frustré – finit par péter un plomb.

Dewayne Dedmon got ejected for launching a Theragun onto the court after an argument with the coaching staff (via @BleacherReport)pic.twitter.com/TtZP2OJN5O — Dime (@DimeUPROXX) January 11, 2023

Par chance, le pistolet de massage balancé par Dedmon s’est écrasé au sol et pas sur la tête d’un joueur, mais ça n’a pas empêché le pivot du Heat d’être expulsé pour comportement antisportif et de prendre un match de suspension (contre les Bucks ce soir), comme l’indique Shams Charania de The Athletic.

“C’est inacceptable.” – Erik Spoelstra sur Dewayne Dedmon

Qu’est-ce qui a provoqué ce pétage de câble de la part de Dewayne Dedmon ? Probablement son manque de minutes (moins de 5 face au Thunder avant son expulsion) et son rôle global dans la rotation de Miami (11,7 minutes par match, plus faible moyenne en carrière). Cela ne l’excuse pas pour autant, surtout qu’il a été expulsé dans une rencontre où le Heat jouait notamment sans le pivot titu Bam Adebayo et avec seulement 8 joueurs dans la rotation (Dedmon inclus).

Se retrouvant parfois dans les rumeurs de transfert, Dewayne Dedmon pourrait ne plus faire long feu au Heat…

Source texte : The Athletic