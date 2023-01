Absent des terrains depuis la bulle d’Orlando en 2020 à cause d’une blessure au genou (et aussi aux ischios), Jonathan Isaac a enfin rejoué au basket la nuit dernière. Certes c’était en G League et pas en NBA, mais ça fait quand même plaisir de le voir à nouveau galoper sur un parquet.

891 jours.

C’est la durée qui sépare la date du 2 août 2020, jour où Isaac s’était déchiré un ligament du genou, à celle du 11 janvier 2023, jour où l’ailier du Magic a rejoué pour la première fois au basket dans un match.

Cette nuit, lors de la rencontre de G League opposant le Lakeland Magic (l’équipe affiliée à la franchise d’Orlando) aux Westchester Knicks, Jonathan Isaac a joué 14 minutes au total. 14 minutes pour 15 points à 6/12 au tir, avec 5 rebonds, 1 passe et 1 contre (et la win 129-117). Un retour encourageant lorsqu’on sait qu’il revient de très loin.

Plutôt en jambes pour un mec qui n’a pas joué depuis deux ans et demi, Isaac s’est même permis de lâcher un gros tomar à deux mains pour signaler à tout le monde qu’il est bien de retour. Alors évidemment, il faudra du temps, pas mal de temps, pour que Jonathan retrouve vraiment son rythme et redevienne une pièce majeure du Magic au plus haut niveau, mais c’est un premier pas dans la bonne direction.