Jonathan Isaac va enfin rejouer au basket après de deux ans et demi d’absence. L’ailier fort va disputer un match de G-League ce soir, une première étape avant un retour dans la Ligue.

C’est Adrian Wojnarowski d’ESPN qui a annoncé la bonne nouvelle hier : Jonathan Isaac va relancer sa carrière de basketteur en G-League avec les Lakeland Magic, l’équipe affiliée d’Orlando. Le joueur de 25 ans affrontera Westchester ce soir à 1h, et c’est sûrement la dernière étape avant un retour officiel sur les parquets de NBA. Une aubaine, presque une bénédiction, pour celui qui a manqué l’intégralité des deux dernières saisons à cause d’une rupture aux ligaments croisés du genou gauche.

ESPN Sources: After missing two and a half seasons rehabilitating a severe left knee injury, Orlando Magic F Jonathan Isaac will play a game for the franchise’s G League affiliate on Wednesday, a step toward an NBA return that’s expected to come in near future. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 10, 2023



On l’aurait presque oublié, tellement cela fait une éternité. On l’avait quitté le 3 août 2020, dans la bulle d’Orlando, se tenant le genou après une mauvaise chute. On imaginait déjà le pire pour le natif du Bronx. Le constat fut terrible : déchirure du ligament croisé antérieur et sa saison 2020-21 d’ores et déjà terminée. Depuis, JI a entamé une véritable traversée du désert. Son retour, d’abord prévu au début de la saison 2021-22, a tourné au vinaigre. Jugé pas assez prêt physiquement, Jojo a vu sa reprise repoussée avant de se blesser de nouveau, cette fois-ci aux ischios-jambiers. Son corps a dit non, et le board d’Orlando a décidé de le mettre de côté jusqu’à la fin de la régulière. Précaution maximale pour le crack, que l’on sait fragile.

Deux saisons sans jouer, c’est long, très long, surtout pour un jeune en pleine éclosion. En 2019-20 (la dernière fois que Judah a joué au basket), il tournait à 11.9 points, 6.8 rebonds et 2 interceptions de moyenne. Depuis, c’est la page blanche et Jonathan Isaac repart presque de 0. Après avoir repris les entraînements en 5 contre 5 en novembre, le 9e choix de la Draft 2018 va tenter de relancer sa carrière dès ce soir dans l’antichambre de la Grande Ligue.

Source texte : ESPN