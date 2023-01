Dans une quinzaine de matchs, LeBron James devrait battre le record all-time de Kareem Abdul-Jabbar au scoring. Un exploit immense qui renforcera encore un peu plus la légende du King. Mais est-ce qu’un joueur pourra dépasser à son tour LeBron pour prendre place sur le trône ? Aux yeux du principal intéressé, Kevin Durant en a les moyens.

LeBron James et Kevin Durant ont souvent été liés au cours de leur carrière. S’affrontant plusieurs fois sur la grande scène des Finales NBA lors de la dernière décennie, et une nouvelle fois en tête des votes pour le All-Star Game 2023 dans leur conférence respective, les deux monstres partagent un grand respect l’un pour l’autre. Nouvelle preuve avec la dernière déclaration du King, quand Dave McMenamin d’ESPN lui a demandé quel joueur serait en capacité de battre son nouveau record au scoring une fois qu’il aura dépassé Abdul-Jabbar.

Mais le plus important, c’est de rester disponible et d’être sur le terrain. […] Vous avez besoin d’un peu de chance, la santé c’est le plus important.”

Justement, la santé, c’est ce qui pourrait empêcher Kevin Durant de monter aussi haut que LeBron James dans la hiérarchie des meilleurs scoreurs de l’histoire.

On sait que KD possède le talent pour marquer 30 points chaque soir, on sait à quel point il kiffe le basket et personne ne peut remettre en question son éthique de travail et sa détermination. Par contre, les séjours à l’infirmerie ont tendance à se multiplier pour Durant. Il vient tout juste d’être victime d’une entorse du genou qui va le tenir éloigné des terrains pour un mois, lui qui avait déjà raté six semaines de compétition pour une blessure similaire l’an passé. Depuis sa rupture du tendon d’Achille lors des Finales NBA 2019, Durant n’a joué que 129 matchs en trois saisons et demie (129 sur 194).

LeBron on who he thinks could surpass him on the all-time scoring list once he gets there first.

Some names he brought up:

– Kevin Durant

– Kyrie Irving

– Luka Doncic

– Joel Embiid

– Giannis Antetokounmpo

Says health and good luck comes into play.#NBATwitter pic.twitter.com/AejbGWLKLz

— 𝐓𝐚𝐥𝐤𝐢𝐧’ 𝐍𝐁𝐀 (@_Talkin_NBA) January 10, 2023