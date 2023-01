Touché au genou droit face au Heat la nuit dernière, Kevin Durant a fait une très grosse frayeur aux fans des Nets. Quelques heures plus tard, on en sait plus sur la nature de sa blessure…

Si l’on en croit Adrian Wojnarowski d’ESPN, KD a été victime d’une entorse du genou dimanche à Miami. La durée de son absence ? Deux semaines minimum. La superstar des Nets sera effectivement réévaluée dans quinze jours d’après le Woj, et ensuite on verra si Durant revient directement ou pas.

There’s optimism Durant will miss less time than he did with a six-week absence last season; a significant sigh of relief around the Nets and their MVP candidate. https://t.co/MrfAPtU90W — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 9, 2023

Forcément, ça coupe un peu les jambes des Nets, en pleine bourre actuellement avec pas moins de 18 victoires sur leurs 20 derniers matchs. Ça casse également la dynamique individuelle de Kevin Durant, en mode MVP depuis plusieurs semaines maintenant. Mais au final, c’est tout de même un sentiment de soulagement qui prédomine à Brooklyn à l’heure de ces lignes. Car on rappelle que Durant avait été annoncé forfait pour six semaines il y a un an pour une entorse au genou gauche. Visiblement, on part sur une absence moins longue cette fois-ci.

Entorse au genou et minimum 2 semaines out ça veut dire (1) on va voir Brooklyn sous Vaughn sans KD donc vrai 1er test pour lui, (2) comment les Nets vont jouer (3) quels résultats à l’Est (4) je pense pas que ça libère un spot au All-Star Game mais à surveiller, (5) Kyrie prime. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 9, 2023

Il sera évidemment intéressant de voir comment les Nets vont se débrouiller sans leur meilleur joueur sur ce mois de janvier, et qui va vraiment step-up pour tenter de compenser au mieux son absence. L’an passé, Brooklyn s’était écroulé sans Durant. Le scénario sera-t-il différent cette fois-ci ?

Source texte : ESPN