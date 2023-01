Luka Doncic fait encore (toujours) parler de lui. Interrogé en conférence de presse samedi à propos de la course au MVP, le prodige slovène a surtout répondu qu’il regardait plus de matchs d’Euroleague que de matchs NBA.

Vous connaissez tous Luka Doncic. Mais si, vous savez, celui qui était en 60-21-10 il y a deux semaines, celui qui tourne à 34 points de moyenne sur la saison, celui qui ne cesse d’impressionner soirs après soirs. Après la victoire des Mavericks face aux Pelicans il y a deux jours (127-117), Luka Magic faisait donc face à la presse. Questionné par le journaliste Grant Afseth à propos de la course au MVP, celui qui venait de poser un triple-double sur la bande à Zion a notamment indiqué qu’il regardait pas mal d’EuroLeague à la télé.

When asked about keeping tabs on the MVP race, Luka Doncic explained that he watches more EuroLeague than NBA games: “Not really. I watch some NBA games, but I watch more EuroLeague than NBA. But if it is a really good NBA game on TV, I will watch it.” pic.twitter.com/mAEmY25Bdl — Grant Afseth (@GrantAfseth) January 8, 2023

“Je regarde quelques matchs NBA, mais je regarde plus de matchs d’EuroLeague. Mais s’il y a un bon match NBA à la télévision, je le regarde.”

Il y a huit mois, le Slovène avait déjà vanté la ligue européenne et avait expliqué à son ancien coéquipier J.J. Redick dans son podcast The Old Man and the Three qu’il était plus facile de marquer en NBA qu’en Europe.

“Le match dure plus longtemps ici (en NBA), mais le jeu est plus intense en Europe. Le jeu européen est plus collectif, très tactique, il est très différent. Le terrain est plus petit, les fautes sont différentes, on joue moins longtemps aussi. En NBA, il y a des joueurs qui sont juste impossible à arrêter et c’est pour ça que c’est si dur d’y jouer.”

Des paroles qui vont toutes dans le même sens pour celui qui était déjà un phénomène en Europe. Débuts en pro à 16 ans, titulaire en Euroligue à 17 ans et alors qu’il était à peine majeur… Wonder Boy avait déjà remporté l’EuroLeague en 2018 avec le Real Madrid en étant élu Meilleur espoir, membre du cinq de la compétition et MVP du Final Four et de la saison régulière. Il est également le leader de la sélection slovène, avec qui il a remporté l’EuroBasket en 2017, à 18 ans seulement. Habitué aux joutes de la FIBA, il avait aussi permis à son pays d’atteindre les demi-finales des JO en 2021. Cela peut donc nous permettre d’affirmer que Luka Doncic est légitime de parler ainsi du jeu et qu’il peut se placer en tant que porte-drapeau du basket européen.

Pendant que d’anciens NBAers s’éclatent en Europe (Shane Larkin et Mike James en tête) et que la NBA ne cesse d’agrandir ses frontières, on peut carrément se demander si certaines grosses écuries d’EuroLeague (Anadolu Efes Istanbul, Real Madrid ou FC Barcelone) n’auraient pas leur mot à dire face à quelques gros tanks de NBA. Luka, lui, semble avoir fait son choix, et vous, vous en pensez quoi ?