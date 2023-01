Les semaines se suivent pour voir les records tomber en TrashTalk Fantasy League. Alors qu’on pensait que Luka Doncic avait mis la barre assez haute pour pouvoir conserver le meilleur score de l’histoires pendant quelques années, il s’est fait couper la chique par Donovan Mitchell seulement quelques jours plus tard. Heureusement, de belles carottes (coucou Giannis, coucou les Clippers) nous ont rappelé que ce jeu n’était pas toujours histoire de nombres à trois chiffres. Ni même à deux d’ailleurs…

# Les tauliers de la semaine passée

Le podium de la semaine

Le podium individuel

# Les best picks de la semaine passée

Lundi : Donovan Mitchell – 111 points (3,3% des picks)

Mardi : Giannis Antetokounmpo – 87 points (9,6% des picks)

Mercredi : Kevin Durant – 70 points (9,5% des picks)

Jeudi : Lauri Markkanen – 72 points (6,9% des picks)

Vendredi : Zach LaVine – 69 points (0,9% des picks)

Samedi : Thomas Bryant – 56 points (0,5% des picks)

Dimanche : Shai Gilgeous-Alexander – 56 points (9,6% des picks)

# Les carottes de la semaine passée

Shai Gilgeous-Alexander (13,4% des picks) : DNP vs Celtics

On laisse le Lab résumer cette carotte :

OOOOHHH la notif qui va faire du dégâts : pas de Shai contre Boston : 13% de bulles #TTFL !!! 😲😲

Déstockage des bulles qu’il reste au frais du Nouvel an apparemment 😂 pic.twitter.com/95U5QjaAzt — TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) January 3, 2023

Pascal Siakam (3,3% des picks) : 11 vs Bucks

Pascalou était chaud avec une moyenne de 50,38 points sur les 8 derniers matchs. Tentant, très tentant. Sauf que face aux Bucks, ce n’était pas son jour.

Les premiums du match Nuggets vs Clippers (38,1% des picks)

Paul George à -3 (4,2%), Kawhi à 8 (popular pick à 17,7%) ont ruiné la semaine d’un bon nombre de joueurs. Et ont causé des dommages collatéraux car les 16,2% de Jokic ont dû se contenter d’un 28 dans ce blowout.

Giannis Antetokounmpo (3,7% des picks) : 4 points vs Hornets

Vous ne rêvez pas, Giannis et les Bucks se sont fait rouler dessus par les terribles Hornets. Le Grec a sorti son pire match de la saison et en termes de TrashTalk Fantasy League, on est environ 47-48 points en dessous de sa moyenne cette saison. Ça calme.

Klay Thompson (12,1% des picks) : DNP vs Magic

Le popular pick qui est annoncé out après la clôture, ça pique très très fort.

# Les bons coups de la semaine passée

Brook Lopez (0,3% des picks) : 49 points vs Wizards

Jrue et Middleton out, il fallait bien quelqu’un pour épauler le best pick de la nuit, Giannis. Et c’est Brook Lopez qui s’en est chargé.

Dennis Schroder (0,02% des picks) : 53 points vs Heat

AD et LBJ absents, c’est Dennis Schroder qui a porté les Lakers face au Heat. Avec la victoire en prime, même si ça ne change rien à son score en TrashTalk Fantasy League.

Jaren Jackson Jr (0,4% des picks) : 58 points vs Magic

31 pions, 10 rebonds et de la propreté au tir, JJJ a marché sur le Magic. Et fait plaisir à 78 joueurs TTFL.

Thomas Bryant (0,5% des picks) : 56 points vs Kings

Samedi, le meilleur choix à faire était de miser sur Thomas Bryant puisque le pivot des Lakers a fini best pick. Et pas grand monde a eu le nez creux.

# Les trophées de la semaine passée

Holiday on ice : prendre Jrue Holiday à Toronto le 4 janvier

Bizarrement, personne n’a prias Jrue Holiday qui était absent pour le déplacement des Bucks à Toronto. Notre jeu de mot pourri tombe à l’eau.

White Spirit : prendre Gordon Hayward dans l’Indiana le 8 janvier

Là aussi, personne sur le coup.

# Les trophées de la semaine à venir

Premier Love : prendre Kevin Love contre les Wolves – 14 janvier

Si possible en écoutant ce bon son de Tony Parker. Non on déconne.

# Notre choix de la semaine

Jonas Valanciunas vs Wizards : De gros absents chez les Pelicans (aucune blague sur le physique de Zion) puisque Williamson et Ingram sont d’ores et déjà out, tandis que McCollum n’a pas joué le dernier match pour New Orleans. De l’autre côté, les Wizards sont l’équipe face à laquelle les pivots ont la plus grosse moyenne de points. Pas besoin d’en dire plus sur les raisons qui nous poussent à miser sur Jonas Valanciunas dès ce lundi soir (sauf qu’il est absent encore pendant 12 jours dans notre deck, quel jeu de merde…)

Voilà, on en reste là pour cette semaine, et on attaque immédiatement la suivante. Les carottes, ça n’attend pas.