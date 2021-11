Programme NBA : avec ou sans Luka Doncic, Jalen Brunson veut faire croire aux Clippers qu’il est Slovène

Ce mardi, la NBA nous offre une petite soirée sympathique avec quatre matchs faits de chouettes affiches. Des confrontations qui méritent clairement le coup d’œil. Allez, on envoie le programme !

_____

# LE PROGRAMME DU LUNDI 22 NOVEMBRE 2021

1h : Pistons – Heat (sur BeIN Sports 4)

Pistons – Heat 1h30 : Knicks – Lakers (sur BeIN Sports 1)

Knicks – Lakers 4h : Blazers – Nuggets

Blazers – Nuggets 4h30 : Clippers – Mavericks

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

1h30 : Clippers – Mavericks : parce que ce match peut-être le moment opportun pour que Luka Doncic retrouve le parquet et vienne poser 45 pions sur la truffe de Paul George. Et si ce n’est pas le cas, Jalen Brunson, tonitruant depuis le début de saison, pourrait faire le taf en tentant de remporter ce match retour, après la défaite encaissée dimanche dernier. On adore voir Kristaps Porzingis jouer de la sorte, lui qui a bien su profiter de son avantage de taille il y a quelques jours pour faire douter les Clippers dans le money time. Avec Nicolas Batum out dans le cadre du protocole sanitaire, Dallas pourrait effectivement mettre la main sur l’un des chocs de la Conférence Est. Oui oui.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Les Lakers, déjà orphelins de LeBron James, devront probablement composer sans Anthony Davis, malade

L’occasion pour les Knicks de se relancer en tapant un grand coup à domicile, devant son public

On ne sait pas si Nikola Jokic jouera contre Portland, mais on sait que Killian Hayes ne jouera pas contre le Heat

C’est malheureux pour le Français qui s’est blessé au doigt, un petit truc trop bête

Du coup, sans Nikola Jokic et Michael Porter Jr., comment vont se débrouiller les Nuggets ?

_____

Quatre matchs au menu, de 1h à 4h30, et de Detroit jusqu’à Dallas. Normalement on ne devrait pas s’ennuyer. Alors on se dit à tout à l’heure, avec le café et le sourire.