Si quatre stars ont illuminé la rencontre entre les Dallas Mavericks et les Phoenix Suns, une a brillé un petit peu plus que les autres. Luka Doncic a envoyé 41 points, 9 rebonds et 11 passes décisives et une brouette de highlights pour donner la victoire à son équipe.

Drew Eubanks s’est mangé une torgnole de Isaiah Stewart il y a peu et c’était sans doute plus agréable que ce que lui a réservé Luka Doncic ce soir. Le Slovène a multiplié les and one et a fait tourner en bourrique les défenseurs adverses. Entre les feintes, les dribbles, les hésitations et les finitions, le meneur leur a absolument tout fait.

Luka Doncic est souvent plus physique que ses match-ups et lorsqu’il trouve en plus de l’adresse de loin, le défendre devient mission impossible, mais sans Tom Cruise pour faire les cascades.

Alors en début de deuxième mi-temps, lorsque le Slovène a inscrit trois paniers de loin en deux minutes pour faire basculer le momentum de la rencontre, toute la American Airlines Arena savait ce à quoi la suite de ce match exceptionnel allait ressembler.

14/27 au tir, 6/11 à 3-points et 7/7 aux lancers. Luka Doncic a bien mérité les chants de MVP à son égard en fin de rencontre.

Le joueur des Mavericks n’aime pas les Suns et leur fait savoir dés qu’il en a l’occasion. De nombreuses blagues sur les réseaux sociaux indiquent depuis des années qu’il est le père de Devin Booker et ce n’est pas cette rencontre qui va inverser la tendance malgré la très belle performance du chéri de Kendall Jenner.

Luka Doncic est un génie, un magicien et si son équipe poursuit sur la dynamique actuelle, il pourrait bien prétendre au plus beau des trophées individuels en fin de saison. Personne ne voudra non plus affronter ses Mavericks au premier tour des prochains Playoffs … et surtout pas les Suns.