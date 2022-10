La nuit passée fut agitée, mais le grand pestacle n’est pas près de s’arrêter pour notre plus grand bonheur. Pour attaquer le dernier jour de la semaine, la NBA nous offre un programme léger, mais tout de même relevé avec quatre matchs au compteur. Menu plaît-il !

# LE PROGRAMME

1h30 : Nets – Mavericks (sur beIN SPORTS 1)

: Nets – Mavericks 2h : Thunder – Clippers

: Thunder – Clippers 4h : Warriors – Heat

: Warriors – Heat 4h : Kings – Grizzlies (sur beIN Max 4)

#À NE PAS MANQUER

Encore une fois, les Nets sont à l’honneur cette nuit. Après avoir subi la foudre du dieu Grec, la joyeuse – pas trop quand même – troupe de Steve Nash rentre à la maison et se prépare à affronter une deuxième tempête en deux jours. Cette fois, c’est une perturbation slovène – tournant à 34,7 pions de moyenne – qui pourrait bien ravager le Barclays Center à grands coups de step-backs et de sourires narquois. Face à Dallas, les Nets – qui pointent à 1-3 – comptent bien relever la tête pour empocher un deuxième succès cette saison. Le duo Kyrie Irving – Kevin Durant aura encore fort à faire contre des Texans (Joe Harris et Seth Curry seront absents) qui sont aussi dans le négatif avec un succès pour deux revers. La bataille fera rage des deux côtés et on salive déjà de voir les zinzins en action. Rendez-vous à 1h30 pour voir Benne Simone jouer au basket, il faudrait penser à lui dire d’ailleurs.

Direction l’Ouest ensuite dans un timing presque parfait. Il est 4 heures du mat et il est l’heure de se barrer au Chase Center. L’affiche du soir : les Warriors qui accueillent le Heat, avec deux prétendants qui sont à la recherche d’un succès référence. Les Dubs sont à l’équilibre (2 victoires – 2 défaites) mais ils ont encore des épines partout sur la tronche depuis leur dernier match. Le réveil est attendu mais attention car en face, le Heat de Jimmy Butler vient de taper les Blazers et cherchera une deuxième victoire de rang loin de ses terres. Steph Curry, Jimmy Butler, Klay, Tyler Herro ou encore Jordan Poole… il serait préférable de sortir les extincteurs vu les pyromanes qui s’apprêtent à fouler le parquet du Chase Center au petit matin.

#À SURVEILLER ÉGALEMENT

JaVale McGee qui plante un trois points avant Ben Simmons.

Les noms qui seront cochés sur la feuille par Tyronn Lue contre le Thunder, attention genou qui grince pour Kawhi.

Jimmy Butler et Draymond Green vont forcément s’échanger des mots doux.

Ja Morant et ses ours qui migrent à Sacramento pour bouffer du renard.

La nuit sera courte en NBA avec quatre matchs au programme. Rassurez-vous, le spectacle sera tout de même au rendez-vous avec des affiches qui poussent un réveil à sonner. Premier stop Brooklyn à 1h30 pour voir Luka Doncic en action contre les Nets !