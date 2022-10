La saison n’a repris que depuis une semaine mais les infirmeries commencent déjà à se remplir. Notamment à Washington, où Delon Wright ratera un bon bout de temps si l’on en croit les dernières news en provenance de la capitale…

D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, les Wizards vont devoir faire sans leur meneur pendant six à huit semaines. La blessure aux ischios de Delon Wright est visiblement assez sérieuse pour qu’il reste éloigné des terrains aussi longtemps, surtout qu’on sait à quel point ce groupe musculaire est fragile. Le coup est rude parce que même si l’ami Delon n’est pas du genre à exploser les stats (6,5 points de moyenne, 2,5 rebonds, 3,3 passes décisives en quasiment 23 minutes), il fait partie des raisons qui expliquent le début de saison globalement réussi des Sorciers, vainqueurs de trois de leurs quatre premiers matchs.

Wright had played well in the Wizards’ 3-1 start, averaging 6.5 points, 3.2 assists and 2.5 rebounds in nearly 23 minutes a game.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 27, 2022