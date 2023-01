Rui Hachimura et Delon Wright, facteurs X du retour en forme des Wizards

En grosse difficulté sur ce début de saison, et plombés par quelques blessures, les Wizards retrouvent des couleurs depuis Noel. Un retour en forme qui porte notamment la marque du duo Rui Hachimura – Delon Wright.

On respire beaucoup mieux à Washington, merci pour les Wizards. Alors que l’équipe a connu un début de saison particulièrement compliqué, l’ambiance semble de nouveau au beau fixe dans la capitale américaine. Les protégés de Wes Unseld Jr. reste en effet sur cinq victoires de rang. Dans l’ordre : Kings, Sixers, Suns, Magic et Bucks. De quoi remonter à la dixième place à l’Est, synonyme de play-in tournament.

Qui féliciter pour ce retour en forme ? Bradley Beal ? Il n’a joué que les deux premiers matchs avant de rejoindre l’infirmerie. Kristaps Porzingis et Kyle Kuzma ont bien répondu présent comme souvent cette année mais on avait bien envie de mettre le projo sur deux autres garçons qui sortent du bois.

Le premier ? Rui Hachimura. Le Japonais de 24 ans traverse une excellente phase en ce moment et il transpire la confiance. Ses stats sur la série victorieuse en cours ? 21,4 points de moyenne, 4 rebonds, 60% au shoot ! C’est le Rui qu’on aimerait voir en permanence et l’objectif est bien de conserver cet état de forme jusqu’à la fin de saison désormais. On l’oublie vite mais le temps passe et l’ailier-fort est dans la dernière année de son contrat rookie. Vaut mieux donc sortir les perfs maintenant, histoire de négocier un deal plutôt sympa cet été. Le talent, il l’a, mais les blessures, l’irrégularité et des problèmes d’ordre mental (anxiété notamment) l’ont souvent empêché de montrer tout son potentiel. Et si c’était enfin l’heure ?

Nous voilà donc à notre deuxième client : Mr Delon Wright. Récupéré cet été pour renforcer la mène, le back up de Monte Morris s’est parfaitement acclimaté à Washington. En lisant sa feuille de stats on pourrait se dire : quoi, neuf matchs joués, 5 points de moyenne, des pourcentages pas ouf. C’est ça le bon gars ? La preuve qu’une feuille de stats ne fait pas tout dans la vie. Joueur de devoir, solide en défense et précieux à la création, Wright incarne ce profil glue guy qui fait beaucoup de bien aux Wizards. Une petite preuve de l’importance du bonhomme ? Sur les neuf matchs disputés par Wright cette saison, Washington a un bilan de 8 victoires pour 1 seule défaite. Un vrai porte-bonheur. Maintenant, faut prier que les blessures le laissent tranquille.

Rui Hachimura – Delon Wright, un duo bien précieux à Washington et voilà les Wizards qui reviennent dans la course aux Playoffs à l’Est. Quand tout le monde peut tirer dans la même direction, ça va tout de suite mieux à Poudlard.