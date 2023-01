Hakeem Olajuwon, dont le nom a été donné au trophée de DPOY par la NBA, s’est exprimé ce week-end sur la portée d’une telle reconnaissance. Même si la récompense est méritée pour la légende de Houston, ce dernier n’en prend pas moins cette distinction avec beaucoup de philosophie et de gratitude.

Cette saison, la NBA a opéré quelques petits changements avec ses récompenses individuelles, en choisissant de renommer ses six trophées (MVP, ROY, DPOY, MIP, 6th MOTY, COY) par le nom d’une ancienne gloire de la Ligue. Pour l’award récompensant le meilleur défenseur de la saison régulière, c’est donc l’ancien pivot des Rockets qui a été retenu. Une reconnaissance logique pour un joueur qui est le contreur le plus prolifique de l’histoire de la Ligue – 3,1 contres par matchs pour un total de 3830 contres en carrière – et est également le seul à figurer dans le top 10 all-time aux contres et aux interceptions. Une récompense logique donc, mais tout de même forte symboliquement au regard du niveau de la concurrence (à commencer par Ben Wallace). Hakeem The Dream ne s’y est d’ailleurs pas trompé à l’heure de livrer son impression sur le sujet.

Hakeem Olajuwon on the NBA naming the Defensive Player of the Year Award after him. It’s now called the Hakeem Olajuwon Trophy: “That’s the crown. That sealed my career. It can’t be anything higher than that.” And Hakeem is in the Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. pic.twitter.com/EzcvPFz8vs

— Mark Berman (@MarkBermanFox26) December 31, 2022