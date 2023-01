Si la saison dernière a été celle de tous les espoirs dans le Minnesota, celle-ci ressemble plus à une désillusion. Karl-Anthony Towns est absent, et Rudy Gobert, pour qui les Wolves ont lâché un énorme package cet été, ne parvient pas à s’intégrer sportivement. Le pivot français et/ou son coach Chris Finch pourraient en faire les frais, mais il semblerait que la direction veuille donner plus de temps au groupe.

Rien ne va plus à Minneapolis. Faites vos jeux, et surtout n’espérez pas que les Wolves jouent pour vous. Minnesota occupe aujourd’hui la 11e place de la Conférence Ouest, avec 16 victoires pour déjà 21 défaites. L’avenir s’est assombri pour la meute de loups, et ce… depuis l’arrivée de Rudy Gobert. Les critiques fusent en direction du Gobzilla, et certains parlent même d’échanger le pivot d’ici à la trade deadline, quand d’autres préfèrent s’attaquer au coach Chris Finch. Mais pour Tom Connelly et ses équipes, l’heure n’est pas (encore) à la panique :

Every conversation I’ve had with people in the Wolves org since the day the hired Tim Connelly is that they’re committed to a long-term vision with Rudy Gobert and Chris Finch.

Which is to say, as I get many questions, that I’d be shocked if they make a big change any time soon.

— Dane Moore (@DaneMooreNBA) January 1, 2023