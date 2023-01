Enfin un temps de jeu normal pour Kawhi Leonard ?

Les héros savent se faire attendre à ce qui paraît. Si l’expression est vraie, alors Kawhi Leonard doit être un sacré héros. Après une saison blanche suivant sa blessure aux ligaments croisés, The Klaw a pris son temps pour faire son retour, mais les news sont enfin positives chez les Clippers.

125. En bientôt trois saisons et demi, c’est le nombre de matchs de saison régulière dans lesquels Kawhi Leonard a joué. 125, sur 264 possibles. Dire que c’est peu serait un euphémisme, mais tout cela appartient désormais au passé, non ? Maintenant, l’heure est aux réjouissances.

Kawhi a certes participé au premier match de régulière des Clippers cette saison… mais en tant que remplaçant. Seulement 21 minutes pour l’ailier angelino, un départ tout en prudence. Déjà absent lors de la deuxième rencontre, le temps de jeu n’a pas non plus progressé lors du deuxième match du Fun Guy. Et puis, rebelote : douleur au genou, à peine revenu le double champion s’éloigne de nouveau pour plus de trois semaines. Nouveau retour le 15 novembre, et premier tip-off en tant que starter, de quoi faire renaître l’espoir ? Pas pour longtemps. Le Klaw joue avec les nerfs des fans des Clippers, retournant à l’infirmerie après trois matchs.

Et enfin, le déclic. Bon, bien entendu, Kawhi ne joue toujours pas les back-to-back de L.A, faudrait voir à pas pousser mémé dans les orties, mais au moins, l’ailier est présent avec régularité depuis bientôt un mois, une phrase qu’on a attendu (trop) longtemps de pouvoir prononcer. Niveau minutes, là aussi il y a du positif : de 20 minutes en sortie de banc en début de saison, Kawhi est revenu parmi les starters avec 23, puis 28 et maintenant 35 minutes par match sur la dernière semaine, alléluia !

Ty Lue wouldn’t say definitively that Kawhi no longer has a minutes restriction but he acknowledged after Kawhi played 33, 34 and 36 min. in his last three games that he’s basically playing the equivalent of a normal game right now. That’s allowed Lue to stagger him and PG more.

— Andrew Greif (@AndrewGreif) December 31, 2022