109, 67 puis 83. Voilà la semaine de Luka Doncic en TrashTalk Fantasy League. Le gars n’avait pas envie de prendre de vacances pendant les fêtes, alors on espère que vous avez misé sur lui ces derniers jours car il était chaud bouillant. Ça et le reste de la semaine TTFL, c’est ici en deu-spi.

# Les tauliers de la semaine passée

Le podium de la semaine

73 points de moyenne sur la semaine pour RomanReigns…. Pas besoin de préciser qu’il avait Luka mardi soir. Mais aussi Jokic dimanche et LeBron James vendredi.

Le podium individuel

Second en fin de semaine dernière, Slim0 prend la tête cette fois-ci. A-t-on besoin de chercher quel était son pick de mardi ?

Le podium par équipe

Et c’est RedSkull qui reprend la main. Régulièrement sur le podium depuis le début de la saison, premiers en fin de semaine 8, les membres de RedSkull ne plaisantent pas cette année.

# Les best picks de la semaine passée

Lundi : Darius Garland – 79 points (1,9% des picks)

Mardi : Luka Doncic – 109 points (22,5% des picks)

Mercredi : DeMar DeRozan – 75 points (5,8% des picks)

Jeudi : Luka Doncic – 67 points (11,5% des picks)

Vendredi : LeBron James – 78 points (10% des picks)

Samedi : Luka Doncic – 83 points (10% des picks)

Dimanche : Nikola Jokic – 72 points (12,5% des picks)

# Les carottes de la semaine passée

Tyrese Haliburton (8,5% des picks) : 15 points vs Pelicans

On a connu bien pire comme carotte, mais voir 8,5% des joueurs qui terminent avec seulement 15 points, ça pique. Surtout si on ajoute les 5,8% de Damian Lillard à 16 unités TTFL ainsi que 4,3% de Donovan Mitchell à 17 le même jour. Si nos calculs très poussés sont bons, ça fait 18,6% de personnes (minimum) qui se sont levées un poil énervées ce mardi.

Paulo Banchero (2,6% des picks) : 5 points vs Lakers

Presque 22 fois moins de points que Luka Doncic.

Giannis Antetokounmpo (7,8% des picks) : DNP points vs Wizards

Pas d’annonce dans la journée sur son absence, puis quelques doutes qui apparaissent en soirée avec Middleton et Holiday déjà au repos. Pas de quoi faire vibrer une partie des joueurs qui ont pris le risque de conserver Giannis. et l’ont payé cher.

# Les bons coups de la semaine passée

Jusuf Nurkic (0,5% des picks) : 60 points vs Hornets

La fameuse équation pivot solide + défense intérieure des Hornets = gros score en TrashTalk Fantasy League.

Alec Burks (0% des picks) : 61 points vs Magic

Pendant que Killian Hayes cognait du Magic, Alec Burks s’occupait de la TTFL.

Immanuel Quickley (0,7% des picks) : 51 points vs Spurs

Brunson et Barrett out ? C’est Quickley qui a pris le relais pour soutenir Julius Randle. Pas suffisant pour s’imposer face aux Spurs, mais comme les défaites n’imposent pas de malus en TrashTalk Fantasy League, on se moque de ce détail.

# Les trophées de la semaine passée

Happy New Year : faire best pick pour la la nuit du 31 décembre au 1er janvier – 31 décembre

Doncic était l’homme de la semaine, et 10% d’entre vous l’ont posé la nuit de samedi à dimanche pour passer un réveillon de folie ou fêter la nouvelle année avec 83 points. Seul regret, il a sorti 26 points de plus quelques jours plus tôt.

# Les trophées de la semaine à venir

Holiday on ice : prendre Jrue Holiday à Toronto – 4 janvier

Espérons qu’il tâte la balle orange et non des patins à glace.

White Spirit : prendre Gordon Hayward dans l’Indiana – 8 janvier

Révisions sur les sales heures des États-Unis.

# Notre choix de la semaine

Luka Doncic quand vous voulez : Vous avez Doncic de disponible cette semaine ? Allez, tentez votre chance tant qu’il a la main chaude, peu importe l’adversaire. Et dans le pire des gars, vous prendrez une carotte à 30 points et vous pourrez pleurer en vous disant que certains ont fait 89 de plus quelques jours plus tôt…

C’est tout pour cette semaine. On vous souhaite juste une bonne année 2023, pleine de carottes. Parce que les carottes, c’est bon pour la santé.