Nikola Jokic est injouable ces dernières semaines et les Nuggets sont premiers à l’Ouest. Deux arguments plus que solides pour placer le Joker assez haut dans la course au MVP. Problème : Nikola Jokic est déjà double MVP en titre, et la NBA a tendance à vite se lasser des exploits de ses meilleurs joueurs. Un phénomène qui agace Mike Malone, coach de Denver.

Mike Malone en a marre. Marre d’entendre que l’on puisse refuser à son joueur le titre de MVP sous prétexte qu’il en est le double vainqueur en titre. Et très sincèrement, on peut le comprendre. La NBA est certes une Ligue où tout bouge extrêmement vite, et où la nécessité d’un perpétuel renouveau se fait ressentir… jusque dans les votes des récompenses les plus importantes, mais quand on est le meilleur, on est le meilleur, et ce qu’on le soit depuis six mois ou depuis trois ans. Interrogé par T.J. McBride de Denver Stiffs à ce sujet, le coach de Denver s’explique :

“I don’t really care what people think about Nikola & I know Nikola does not care what people think about Nikola. But if people are arguing that he should not win because he has done so twice, then that is lazy.” -Malone on Jokic MVP case and the narrative surrounding the award. — T.J. McBride (@TJMcBrideNBA) January 1, 2023

“Je me fous un peu de ce que les gens pensent de Nikola [Jokic, ndlr], et je sais que Nikola se fout de ce que les gens pensent de lui. Mais si des gens pensent qu’il ne devrait pas gagner [le MVP, ndlr] parce qu’il l’a gagné deux fois, eh bien c’est de la bêtise.”

Voilà. Mike nous lance un joli #TouchePasÀMonSerbe. Pour lui comme pour beaucoup, l’argument d’une nécessité absolue de changement ne fait aucun sens. Mais dans les faits, on en est où pour le Joker ? Oh, pas grand chose, juste 25,5 points, 10,9 rebonds et 9,5 assists par match, le tout à 61,6% au tir et 81% aux lancers. Et les Nuggets dans tout ça ? 24 victoires pour 12 défaites, une place sur le trône de la Conférence Ouest et le deuxième meilleur bilan de la Ligue. Ouais, rien que ça. Ce n’est peut-être pas le cliché que l’on se fait du monstre athlétique, le fameux freak que doit être un joueur dominant, mais c’est un fait : Nikola Jokic est peut-être le meilleur joueur de NBA en ce moment. Et c’est sans doute nos amis de la FFL qui en parlent encore le mieux.

Le fait que Jokic soit le meilleur basketteur du monde avec un physique de lendemain de Noël est une merveilleuse raison d’être heureux — Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) December 26, 2022

Alors, en route pour le triplé historique ? Ça se pourrait bien, oui. Une troisième consécration consécutive permettrait à Niko d’entrer dans un club extrêmement fermé. On exagère pas : seuls Bill Russell (1961-63), Wilt Chamberlain (1966-68) et Larry Bird (1984-86) ont réalisé cet exploit. Eh ouais, même Michael Jordan (qui donne pourtant désormais son nom au trophée) n’y est jamais parvenu…

Les critères marketing auraient-ils infiltré les votes du MVP ? Business is business comme on dit, et le Joker pourrait faire les frais de ces politiques. Pas sûr que ça affecte tant que ça la motivation du pivot Serbe, et pas sûr (du tout) que les futurs adversaires de Denver en Playoffs veuillent d’un Jokic qui ferme les bouches…