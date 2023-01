Nouvelle année oblige, c’est l’heure du point sur les statistiques NBA 2022-2023. Oui, ces chiffres sont parfois (souvent) en trompe l’oeil d’une réalité bien différente sur les terrains… mais soyons honnêtes : c’est toujours cool de se faire une petite update de temps en temps sur les leaders de catégorie. Sortez vos calculettes, les lunettes et même vos tableurs Excel, nous entrons dans le magnifique monde mathématique de la NBA.

Points

Luka Doncic : 34,2 points

Joel Embiid : 33,2 points

Giannis Antetokoumpo : 32,1 points

Jayson Tatum : 30,9 points

Shai Gilgeous-Alexander : 30,8 points

Joel Embiid s’est fait souffler la couronne juste avant le début du feu d’artifice. Avec ses récentes sorties exceptionnelles, Luka Doncic est aujourd’hui le meilleur scoreur de la NBA. Un titre qu’il s’agit désormais de défendre, puisque ses poursuivants ne lui feront aucun cadeau. La lutte entre les deux joueurs s’annonce épique, de quoi donner à n’importe qui envie de se lever la nuit pour regarder la petite tête blonde et le géant camerounais défoncer de pauvres défenseurs qui n’ont pas signé pour ça. Derrière, Giannis Antetokounmpo est en embuscade pour compléter un podium 100% estampillé international. Plus d’un point sépare le demi-dieu grec de Jayson Tatum, étincelant avec les Celtics depuis le début de saison. Pour ces deux-là, les points importent sans doute moins que le classement à l’Est, mais le duel promet d’être serré. SGA clôt un top 5 dans lequel ne figure pas Stephen Curry. Désolé monsieur le cuisinier mais 30 points de moyenne tout rond, ce n’est pas assez.

Rebonds

Domantas Sabonis : 12,4 rebonds

Clint Capela : 11,9 rebonds

Rudy Gobert : 11,9 rebonds

Giannis Antetokounmpo : 11,8 rebonds

Steven Adams : 11,2 rebonds

Et encore un top dominé par messieurs les internationaux, si c’est pas beau ça… C’est en lituanien que s’écrit le mot “rebond” à l’heure actuelle. Ce que cela donne ? Atsokti, merci pour l’information inutile à ressortir pour briller en société. Pour parler basket, Domantas Sabonis réalise un formidable boulot chez les Kings. En osmose avec De’Aaron Fox, le pivot lituanien récite son basket comme du papier à musique, tout en gobant les rebonds par douzaine… et ça régale. Derrière lui, statut quo entre Clint Capela et Rudy Gobert. L’un évolue dans le marasme ambiant de Houston, l’autre dans celui plus froid du Minnesota. Décidément, l’égalité est parfaite. Le classement est complété par Giannis Antetokounmpo, tout le temps là. Le néo-zélandais Steven Adams complète le quinté, merci les soirées à vingt rebonds pour l’entrée dans le top five surtout.

Passes

Tyrese Haliburton : 10,2 passes

Trae Young : 9,9 passes

Nikola Jokic : 9,5 passes

Luka Doncic : 8,9 passes

Ja Morant : 8 passes

L’Indiana, ses champs à perte de vue et son meilleur passeur NBA 2022-2023. Auteur d’un beau début de saison, Tyrese Haliburton aurait presque réussi a faire d’Indianapolis un haut lieu du caviar mondial. Leader des Pacers, le garçon s’éclate et régale ses coéquipiers, ce qui permet à la joyeuse troupe d’être actuellement sixième à l’Est. Derrière lui, Trae Young est tout aussi altruiste, mais dans un contexte bien plus explosif, puisque les Hawks volent en zone de fortes turbulences. Le double MVP en titre Nikola Jokic complète le podium, avec une délicatesse d’exécution qui lui est propre. Luka Magic et Ja Morant complètent le haut du classement, puisque marquer ne leur suffit visiblement pas.

Interceptions

O.G. Anunoby : 2,2 interceptions

De’Anthony Melton : 2,1 interceptions

Anthony Edwards : 1,8 interceptions

Luka Doncic : 1,7 interceptions

Tyrese Haliburton : 1,7 interceptions

Avec ces gars là, mieux vaut protéger doublement le cuir. M’sieur Anunoby fait la course du meilleur chapardeur en tête, mais le larcin est aussi la spécialité de De’Anthony Melton cette saison. Fait bon s’appeler Anthony dans ce classement tiens, mais fait moins bon jouer dans le Minnesota, interprétez cette phrase comme bon vous semble. Puisque Luka Doncic n’aime pas faire les choses entièrement, il les fait VRAIMENT entièrement en érintant le moral des meneurs adverses. Le gars est lui aussi tout le temps là. Enfin, Tyty montre qu’il est décidément un bon recycleur de ballons.

Contres

Brook Lopez : 2,6 contres

Nic Claxton : 2,5 contres

Myles Turner : 2,1 contres

Walker Kessler : 1,8 contres

Mitchell Robinson : 1,8 contres

Le voilà, le classement des types qui vous feraient abandonner toute idée de se balader trop proche de l’arceau adverse balle en main. Myles Turner est dans le top, l’eau mouille. C’est pourtant Brook Lopez qui est en tête à la nouvelle année, talonné par le séduisant Nic Claxton, redoutable d’efficacité avec les Nets. Pas de jaloux, Walter Kessler et Mitchell Robinson sont à égalité pour compléter le top 5, nous aussi on a du mal à départager les crêpes mormones et celles de l’Upper West Side de toute façon.

Adresse au tir

Nic Claxton : 74,7%

Rudy Gobert : 67,1%

Jakob Poeltl : 65,5%

Brandon Clarke : 65,2%

Clint Capela : 63,6%

“Ouais mais c’est d’la triche, ils sont tous intérieurs donc normal qu’ils aient de la réussite“. Oui d’accord Pépito, n’empêche que si ça nous secoue déjà de prendre des tampons par Mathieu, pivot de 103kg pour 1,86 en D4 le dimanche midi, imaginez un peu ce que c’est quand le rapport poids puissance moyen de la raquette du jour est de 120 patates pour 2,10 mètres. Les intérieurs brillent chaque année dans ce classement, et cette fois c’est Nic Claxton qui domine les débats, nouvelle preuve de son importance dans l’écosystème sportif des Nets. La Gob’ le suit de près, mais l’écart est déjà important.

Adresse à 3-points

Yuta Watanabe : 51,4%

Damion Lee : 49,3%

Kentavious Caldwell-Pope : 47,4%

Luke Kennard : 47,2%

Alec Burks : 45%

Donnez la balle à ces gars pour faire trembler la ficelle depuis le parking. Les snipers, ce sont eux et à l’heure actuelle, le meilleur de la ligue est japonais. Yuta-san régale avec Brooklyn, comme si ça ne suffisait pas d’avoir Kevin Durant et Kyrie Irving dans l’équipe mdr. On ne fera pas de blague en lien avec le pourcentage de Damion Lee, si vous vouliez savoir. Petite dédicace à Kentavious, qui se nourrit chaque soir des passes soyeuses de son géant serbe en chef.

Adresse aux lancers francs

Kevin Durant : 92,9%

Desmond Bane : 92,5%

Grayson Allen : 92,3%

Stephen Curry : 91,9%

Kyrie Irving : 91,5%

Les rois de la conversion. Aussi ceux sur qui il est le moins valable de faire une faute. Tout est bien sûr à remettre dans le contexte par rapport au volume de tirs, puisque M’sieur Durant tire un peu plus de sept lancers par match, contre seulement 4,7 pour Desmond Bane ou encore 2 pour Grayson Allen. De quoi rendre le pourcentage de Kevin encore plus ahurissant.

Pertes de balle

Joel Embiid : 3,9 pertes de balles

Giannis Antetokounmpo : 3,8 pertes de balles

Trae Young : 3,8 pertes de balles

Kevin Porter Jr. : 3,7 pertes de balles

Ja Morant : 3,7 pertes de balles

Pas de James Harden ni de Russell Westbrook dans ce top 5 ? Wow, bizarre bizarre. Non, en vrai James Harden est premier à égalité avec son compère Jojo, mais n’a pas assez joué de matchs pour être éligible à l’entrée dans ce classement. Sauvé par le gong. Trae Young, KPJ et Ja Morant font leur entrée dans ce classement, mention spécial à Kevin qui au contraire des deux autres, n’a pas son nom ailleurs que dans ce top pour compenser. La mauvaise affaire en quelque sorte.

Prenons acte de ces statistiques, qui ne seront plus mêmes ce soir et encore moins demain. Elles sont néanmoins, au premier tiers de la saison en cours, un indicateur intéressant sur la forme des uns et des autres. Eh, vous êtes plus Luka Doncic ou Jojo Embiid pour le meilleur scoreur ?

Source : NBA