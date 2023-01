C’est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire, un de plus qui vous fera hurler à qui veut l’entendre que le lundi reste le meilleur jour de la semaine. Oh que si. Partenaire Particulier ? C’est un son sur lequel tes parents se dandinèrent jadis, mais ce sera surtout l’occasion toute la saison d’évoquer des joueurs NBA par le prisme de… leurs coéquipiers. Aujourd’hui, focus sur Charles Barkley !

Quel est le meilleur coéquipier d’untel ? Et vous mettez qui sur le podium all-time des teammates de Jordan ? Voilà le genre de questions qu’on va se poser, ensemble, chaque lundi à midi et toujours sur la chaine préférée de ton joueur préféré !

On part aujourd’hui sur l’un des non-bagués les plus célèbres de l’histoire : Charles Barkley. De Philadelphie à Houston en passant par Phoenix, “Sir Charles” aura disputé seize saisons en NBA. Le temps d’aller chercher un trophée de MVP, balancer des feuilles de stats de malade et s’imposer comme l’un des meilleurs ailier-forts de l’histoire de la Ligue. Membre de la légendaire Dream Team en 1992, Chucks aura évidemment côtoyer la crème de la crème mais on s’intéresse surtout à son histoire en club et donc les gars avec qui il partageait le vestiaire au quotidien. Dan Majerle, Kevin Johnson, Clyde Drexler, Moses Malone, du beau monde a croisé la route de Barkley en NBA. Alors, qui est son meilleur coéquipier all-time ?

