Arrivé cet été à Portland en provenance de Golden State, Gary Payton II, blessé, n’avait pas encore joué cette saison sous les couleurs de la franchise de l’Oregon. Selon Shams Charania de The Athletic, le fils du DPOY 1996 devrait faire ses débuts ce soir face aux Pistons.

À n’en pas douter, voilà un retour qui devrait faire du bien à la bande de Damian Lillard. En effet, si les joueurs de Chauncy Billups demeurent bien placés dans la course à la postseason (18 victoires pour 17 défaites, huitièmes de la Conférence Ouest), ils conservent néanmoins une marge de progression certaine en défense (22ème defensive rating de la Ligue cette saison). Et comme bon sang ne saurait mentir, Gary Payton II devrait grandement aider son équipe dans sa moitié de terrain.

Portland Trail Blazers swingman Gary Payton II is listed available to make his season debut on Monday vs. the Detroit Pistons. — Shams Charania (@ShamsCharania) January 2, 2023

Sur le papier, Portland a plusieurs garçons capables de se battre en défense mais les blessures de Nassir Little puis Justise Winslow limitent un peu les options de Chauncey Billups, obligé de demander au vaillant Josh Hart de se coltiner chaque soir le meilleur extérieur adverse. Le retour sur les parquets de l’ancien Dub (qui a dernièrement reçu sa bague de champion 2022) serait plus que bienvenue. Celui qui est également passé par les Bucks, les Lakers et les Wizards au cours de sa carrière devrait pouvoir apporter, en plus de ses instincts défensifs, son expérience des rendez-vous importants ainsi que son énergie et son intensité (de quoi remplir quelques Top 10 au passage). Une aide plus que précieuse pour atteindre l’objectif Playoffs dans l’Oregon.

Face à un adversaire comme les Pistons, les débuts devraient se faire en douceur pour Gary Payton II ce soir. En revanche, face aux Wolves d’Anthony Edwards et aux Pacers de Tyrese Haliburton et de Benedict Mathurin dans les jours à venir, l’ancien Warrior pourrait rapidement être mis à contribution pour renforcer la défense des Blazers.

Source texte : Shams Charania / The Athletic