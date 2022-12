Role player hyper précieux lors du parcours victorieux des Warriors en Playoffs il y a quelques mois, Gary Payton II était de retour à Golden State cette nuit en tant que membre des Blazers. L’occasion pour lui de recevoir enfin sa bague de champion, sous l’ovation du Chase Center.

“On n’aurait pas gagné le titre sans lui.”

Voilà comment le coach des Warriors Steve Kerr a résumé l’impact de GPII sous le maillot de Golden State. Et il suffit de voir la réaction du public quand le fils à Papa a obtenu sa bague pour comprendre à quel point il est apprécié dans la Baie de San Francisco.

Gary Payton II gets a tribute video and his championship ring from the Warriors, presented by Draymond Green pic.twitter.com/0yXRkGmb58 — Anthony Slater (@anthonyVslater) December 31, 2022

Standing ovation, vidéo hommage, et surtout grosse émotion pour Gary Payton II, qui a reçu sa bagouze au milieu du terrain de la part de Draymond Green en personne.

Clairement, personne chez les Warriors n’a oublié sa ténacité, son sens du sacrifice, ses qualités défensives, et sa contribution globale dans le quatrième titre de la dynastie Golden State. Arrivé sur la pointe des pieds dans la Baie, via un contrat de dix jours, GPII s’est progressivement imposé comme un role player précieux (7,1 points, 3,5 rebonds, 1,4 interception l’an dernier, à plus de 61% au tir dont 36% à 3-points), voire indispensable par moment comme lors du Game 5 des Finales NBA contre Boston où il a aidé à faire basculer le match – et donc la série – avec 15 points, 5 rebonds, 3 steals en 26 minutes. Tout ça après être revenu d’une fracture du coude…

Opéré des abdominaux cet été, Gary Payton II n’a pas encore porté ses nouvelles couleurs de Portland, qu’il a rejoint au cours de l’intersaison pour un joli contrat de 28 millions de dollars sur 3 ans. Par contre, son absence à Golden State se fait ressentir, lui qui ferait beaucoup de bien à ces Warriors 2022-23 globalement moyens malgré la belle dynamique actuelle…

Quelques images supplémentaires

Gary Payton II loved the moment getting his sparkling ring, and even shook my hand with it, too. pic.twitter.com/AXjJTNhfx3 — Janie McCauley (@JanieMcCAP) December 31, 2022

" Young Glove " got his ring. Former Warrior (now Portland Trailblazer) Gary Payton II had his moment in front of friends and family at Chase Center as he received his NBA Championship Ring @warriors @KPIXtv @Garydwayne pic.twitter.com/TvmrUe7BNS — vernkpix (@vernKPIX) December 31, 2022