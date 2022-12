Si le Heat est tombé cette nuit sur le parquet de Denver, il y a tout de même quelque chose à célébrer au sein de l’équipe floridienne : Duncan Robinson a effectivement battu un record de franchise, celui du plus grand nombre de 3-points marqués sous le maillot de Miami.

C’est au tout début du quatrième quart-temps, alors que le Heat menait de cinq points, que le sniper de South Beach a planté son 807e tir primé en carrière, soit un de plus que l’ancien recordman Tim Hardaway.

AND THERE IT IS Duncan is now our all-time leader in 3s made 👏 pic.twitter.com/mEUuFhaL3f — Miami HEAT (@MiamiHEAT) December 31, 2022

Malgré la défaite, c’est un bel accomplissement pour Duncan Robinson, qui est également le joueur le plus rapide de l’histoire de la NBA (en matchs joués) à atteindre les 200, 300, 400, 500, 600, 700 et 800 tirs à 3-points marqués en carrière. On se souvient aussi qu’il avait établi un nouveau record de franchise lors des derniers Playoffs avec pas moins de 8 banderilles en un match (Game 1 du premier tour face aux Hawks le 17 avril dernier). Un vrai tireur d’élite !

S’il connaît pas mal de hauts et de bas depuis ces Playoffs 2022 (écarté de la rotation à plusieurs reprises, plus faibles stats cette année depuis qu’il est rookie), Duncan Robinson termine plutôt bien l’année avec le Heat – 10 points de moyenne à 40% à 3-points en 22 minutes sur ses 7 derniers matchs (bilan de 5 victoires – 2 défaites ) – et devra confirmer début 2023.