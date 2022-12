Peu importe la manière, tout ce qui compte c’est de gagner. Dans un match que Miami pouvait remporter au finish, les Nuggets ont su faire le travail pour verrouiller le Heat et repartir avec la victoire (124-119). Et dans le money-time ? C’est Jamal Murray qui a régalé.

En ce moment, les jolis tests s’enchaînent dans le Colorado.

Memphis, Phoenix, Miami, et bientôt Boston qui plus est ? Les répétitions s’intensifient pour une équipe qui souhaite découvrir les Finales NBA cette saison, et lors des répétitions il faut savoir se montrer clutch. L’occasion était idéale face au Heat cette nuit, dans une fin de match hachée et avec de l’exécution à mettre en place très sérieusement.

Pour le contexte, plaçons la scène : Tyler Herro est en feu, prenant toutes les bonnes décisions au scoring comme à la passe, servant Max Struss et Bam Adebayo pour aider le Heat à s’en sortir. Le public est tendu, les nerfs sont tendus, et Denver sent qu’il y a un scénario dans lequel la belle sauce montée récemment retombe avec une défaite à la con à domicile.

Entre alors le mode focus des Nuggets, où chaque possession compte et mérite la plus grande attention.

D’abord, c’est sur une missmatch Aaron Gordon – Kyle Lowry que Denver va punir Miami.

L’ailier de Denver est beaucoup trop grand et puissant pour le meneur du Heat, auteur d’une bien pauvre performance cette nuit (3 points, 2 rebonds, 3 passes). Lowry tente de défendre sur Gordon mais les arbitres sifflent faute, et faute technique dans la foulée car Kyle ne contrôle pas ses nerfs. Action suivante ? Rebelotte, et cette fois c’est and one pour Gordon, donnant une première respiration aux fans des Nuggets.

À ce moment de la partie, il y a encore moyen pour Miami de l’emporter (4 minutes à jouer, 109-110). Mais Denver va justement rester concentré, à l’inverse du Heat. Défensivement, Kentavious Caldwell-Pope fout un bordel monstre pendant que Nikola Jokic hurle en phare de sa moitié de terrain. Premier stop, laissons Jamal Murray prendre place.

Le meneur de Denver va enchaîner 2 caviars pour Jokic avec 7 points consécutifs, merci, au revoir.

Ce run personnel tout en décontraction va avoir lieu sur un espace temps de 2 minutes, juste assez pour dire au Heat de plier ses affaires. Et dans ce money time ? Les Nuggets n’auront pas du tout semblé paniqués, ou hésitants dans leurs décisions. Chacun savait à quel endroit il devait être, quel angle attaquer pour punir Miami, et comment coincer Erik Spoelstra avec son groupe.

C’était une victoire de patron, dans le dernier quart, alors qu’il y avait la possibilité de choke très sérieusement.

Le genre de victoire qui conforte les supporters de Denver à quelques mois des Playoffs, quand les fins de matchs seront serrées et les coups de sifflets aléatoires. Prochain test ? Et bien ce dimanche contre la meilleure équipe de toute la NBA, les Boston Celtics. Absolument immanquable.