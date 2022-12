C’était un des plus gros matchs de la soirée, et personne n’a été déçu. Enfin, si, peut-être les fans des Sixers à cause de la défaite (127-116) ? Hormis eux, avec un immense CJ McCollum, un grand Zion Williamson et de fiers Pelicans, ce match a encore une fois secoué tout New Orleans, tous les quartiers inclus.

Le jeu en ce moment, c’est de savoir qui de Memphis, Denver ou New Orleans va chuter en premier.

La course pour la pole position de la Conférence Ouest est complètement folle, et chaque soir les duels sont d’une intensité folle.

Ce vendredi, les Sixers espéraient bien finir 2022 et un joli cadeau de Noël en retard se retrouvait sous leur sapin. En effet, Tyrese Maxey faisait son grand retour, en sortie de banc histoire de ne pas surchauffer la bête. Un retour un peu timide, mais logique après une aussi longue absence. Dommage que la timidité se soit répandue dans le reste de l’effectif de Doc Rivers.

Malgré un Joel Embiid dans ses standards de mammouth (37 points, 14/22 au tir), les Sixers n’étaient pas assez sérieux défensivement pour tenir dans cette rencontre. La punchline venait d’ailleurs des commentateurs de Philly, qui se demandaient avec confiance s’il ne fallait pas blinder la raquette pour éviter que Zion tabasse tout, quitte à laisser des shooteurs ouverts.

Well, mauvaise question.

CJ McCollum va planter 11 tirs à trois-points (11/16), un record personnel et record de franchise à la clé.

Et quand ce n’est pas Trey Murphy qui va sanctionner lui aussi (2/2), les espaces vont justement se créer pour Zion, qui va finir la partie avec 36 points (13/19 au tir).

C’était le bordel de New Orleans comme on aime, avec un public prêt à sortir les trompettes et les tambours histoire de créer un carnaval au sein même du Smoothie King Center. Il faut dire que, comme dit plus haut, la couverture défensive des Sixers nous permettait de croire à un défilé dans la rue donc quelque part on était dans le bon ton de la région. Il fallait voir McCollum pull up en transition sans véritable main devant lui pour comprendre que ce match n’était pas de la plus haute importance pour Philly, ce dont les Pelicans ont bien profité.

Et du coup ? Et bien ça fait 5 victoires de suite pour New Orleans, avant un match absolument immanquable ce weekend entre les Pels et… les Grizzlies justement. Le premier qui perd tombe d’un rang, rendez-vous cette nuit entre deux coupes de champagne pour déguster ce duel XXL !