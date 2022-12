Frustré par la défaite face aux Bulls mercredi soir, Giannis Antetokounmpo s’était promis de se rattraper. Mais comment ? Et bien en étant tout aussi dominant, mais dans la victoire cette fois. Désolé les Wolves (123-114), il n’y avait rien à faire face à un Giannis une nouvelle fois… injouable.

Comment ne pas se souvenir de la tête de Giannis, à Chicago il y a quelques jours, perdant une rencontre que les Bucks avaient tranquillement dans leurs mains. Milwaukee avait réalisé l’impensable en donnant de la vie et de l’espoir aux Bulls, DeMar DeRozan et sa clique s’en sortant miraculeusement en prolongation.

Et le Freak était furieux.

Furieux de perdre ce genre de match dans une bataille compétitive à l’Est, furieux d’être sur 4 défaites de suite, furieux de voir sa perf monstrueux partir aux oubliettes, furieux aussi de ne pas finir l’année comme il se doit. Heureusement, il y avait une opportunité pour se relancer, l’avantage d’évoluer en NBA avec des matchs toutes les 48h.

Au menu ? Les Wolves.

Et au final ?

43 points, 20 rebonds, 5 passes, 2 contres et 1 interception.

Mercredi : 45 points, 20 rebonds, 7 passes

Vendredi : 43 points, 20 rebonds, 5 passes Cette nuit, Giannis a rejoint Wilt Chamberlain et Elgin Baylor dans l’histoire de la NBA. Il devient le 3ème joueur all-time à claquer 2 matchs de suite en 40-20-5.pic.twitter.com/ycHxA1Kg9R — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 31, 2022

Giannis a tout simplement refusé qu’une 5ème défaite de suite puisse se pointer à Milwaukee.

Pourtant, les Wolves se sont bien battus, notamment grâce à un banc solide et un Anthony Edwards à 30 points. Mais comme Ant l’avait déjà dit en rigolant par le passé, il n’y a pas grand chose à faire contre Antetokounmpo quand il est lancé et motivé. Trop grand, trop puissant, trop mobile, le Freak était dans sa zone de confort face à une raquette orpheline de Rudy Gobert.

Et dans ce processus victorieux ?

Le monstre des Bucks a rejoint Wilt Chamberlain et Elgin Baylor, en devenant le 3ème joueur de l’histoire à claquer 2 matchs de suite en 40-20-5.

Alors il est vrai qu’en ce moment, on a tendance à voir des chiffres de Minitel tomber dans tous les sens entre les 47-10-9 de LeBron ou les 60-20-10 de Luka Doncic. Mais la catégorie des 40-20 est déjà celle réservée aux très grands intérieurs, et les 5 caviars en plus sont un petit cadeau de polyvalence bienvenu.

S’il n’a pas besoin de ce type de perf pour rappeler à quel point il est phénoménal, Giannis était surtout content d’avoir la colonne des défaites stoppée net et celle des victoires relancée en veille de fête de fin d’année. Le champagne a forcément meilleur goût quand on est en sortie de win.

Prochain match des Bucks ? Face aux Wizards, donc peut-être une troisième perf en 40-20-5 de suite… personne ne serait étonné par le Freak.