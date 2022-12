La planète basket était au courant, ce vendredi LeBron James fêtait ses 38 ans. Mais que peut-on offrir à un homme qui peut quasiment tout s’acheter ? Et bien cette année, LeBron s’est tout simplement offert les Hawks avec un record au scoring de la saison à la clé : victoire des Lakers (130-121), et 47 points pour la légende des Lakers !

C’est tellement facile pour lui que c’en est devenu prévisible.

Avec sa mère et sa femme assises au premier rang de la State Farm Arena ? Avec des Hawks qu’il a tabassés tout au long de sa carrière ? Avec des Lakers en galère et des joueurs en moins dans le camp d’en face ? C’était beaucoup trop beau pour être vrai, et beaucoup trop gros pour ne pas se faire plaisir.

LeBron a fait ce que LeBron fait, c’est-à-dire cimenter sa légende.

Dans un registre complet, tout en puissance mais aussi en finesse, le King n’a donné aucune chance aux John Collins, Jalen Johnson et compagnie qui étaient envoyés en défense sur lui ce soir.

On savait aussi que le niveau de frustration était très élevé chez LeBron et les Lakers, notamment après cette conférence d’après-match à Miami lors de laquelle LBJ semblait au plus bas. S’il avait affronté une grosse écurie en forme, l’issue aurait été nettement différente mais Atlanta étant dans un véritable ouragan en interne, c’était trop opportun pour ne pas en profiter.

47 points, 10 rebonds et 9 passes à 18/27 au tir dont 4/6 à trois points, c’est ça un bel anniversaire.

47 PTS

10 REB

9 AST

Lakers W LeBron showed out on his 38th birthday. pic.twitter.com/33lO5BnVpo — NBA (@NBA) December 31, 2022

Et le pire ? C’est que LeBron avait annoncé sa perf à l’avance, comme Dennis Schröder le confirmait en interview d’après match.

LeBron était allé voir certains de ses coéquipiers et avait annoncé qu’il en planterait 40 minimum, comme un auto-cadeau tout à fait logique.

“Je plantais 30 points ces derniers temps mais cela ne marchait pas, j’ai donc décidé d’en mettre 40.”

Voilà le genre de masterclass réellement envoyée par LeBron James cette nuit, comme un point d’exclamation sur son énorme saison et son ascension vers les sommets du scoring. Le sentiment récent, c’est aussi celui de rattraper Kareem Abdul-Jabbar le plus tôt possible, afin de ne prendre aucun risque. Blessures, incertitudes, tout peut arriver en NBA. Il faut donc que le King franchisse le plus vite possible la ligne d’arrivée, et c’est avec ce genre de performance que KAJ commence à laisser sa place, doucement mais sûrement.

Pour les fans des Lakers, c’est évidemment le cadeau parfait pour le 31 décembre.

Et pour LeBron ? Ce n’est qu’une performance légendaire de plus, dans la carrière d’un des plus grands athlètes de tous les temps.

Happy birthday, Bron !