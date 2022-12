Les Kings devaient perdre cette nuit, mais les Kings ont tout simplement refusé de perdre cette nuit. Face à un Jazz combattif, les potes de Kevin Huerter s’en sont sortis au finish et ont bouclé 2022 comme il se doit : avec une nouvelle victoire (127-126), Sacramento se plaçant Top 5 de la Conférence Ouest aujourd’hui !

Celle-là, fallait la placer avant le début de la saison.

Les Kings qui démarrent 2023 avec un meilleur bilan que les Mavs, Suns, Warriors et Wolves ? On est sur une autre planète. Et cette planète, c’est celle des Kangz.

Nouveau scénario de zinzin, nouvelle victoire au finish, dans une série de matchs à domicile qui n’aura pas calmé le petit coeur des fans de Sacramento. Frustrés par les défaites contre Charlotte et Washington, les hommes de Mike Brown devaient vite se reprendre vu que la Conférence Ouest ne laisse aucun répit cette saison. Utah était donc en ville, avec un Lauri Markkanen de feu (36 points) et des bouclettes au vent.

Bien aidé par Jordan Clarkson et Mike Conley, ce bon Lauri se voyait bien climatiser le Golden 1 Center afin d’aborder le réveillon avec le sourire.

C’était sans compter sur Red Velvet, Kevin Huerter, qui va lâcher le plus gros shoot du match dans une ambiance indescriptible.

Énorme shoot de Huerter, le public qui EXPLOSE à Sacramento.pic.twitter.com/Y9083JlD9I — TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 31, 2022

La bataille au rebond, Keegan Murray qui a l’intelligence de trouver son sniper, le roux qui décoche, bang bang.

Huerter était déjà très chaud sur ce match (27 points avant le tir), ce qui rattrapait bien les quelques maladresses de De’Aaron Fox. Mais c’est encore une fois ce sens du collectif et du sacrifice qui a pris le dessus, quand les circonstances n’étaient pas favorables. Mike Brown qui doit laisser ses joueurs, les assistants qui prennent bien le relais. Domantas Sabonis qui a une fracture à la main, et qui nous lâche une performance de monstre (28 points, 11 rebonds et 8 passes à 12/12 au tir !).

La magie des Kings cette saison, elle est là.

Toujours trouver une solution, ne pas chercher d’excuse, et croiser les doigts pour que le vent tourne dans leur direction.

Cette nuit c’était Kevin Huerter, la veille c’était Malik Monk, demain ce sera qui ? Pour finir 2022, Sacramento a validé cette nouvelle victoire au finish et a donc posé ses fesses dans le Top 5 de la Conférence Ouest. Un véritable miracle compte tenu des projections de début de saison, qui doit donner le sourire aux fans et aux observateurs de la Ligue.

Car de toutes les équipes cette saison en NBA, difficile d’en trouver plus collectives, régulières, soudées et kiffantes à regarder, devant un public prêt à tuer père et mère pour retourner en Playoffs. Utah est tombé dans le piège, direction Memphis pour voir si ces Kings peuvent confirmer dans quelques heures.